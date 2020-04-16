Путин заявил, что профилактика коронавируса не должна повлиять на стройку

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Руководители регионов при проведении антикоронавирусных мероприятий должны учитывать необходимость непрерывного режима работы на объектах строительства и применять гибкие решения, чтобы не навредить этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Обращаюсь сейчас и к руководителям регионов. При проведении профилактических мероприятий на местах обязательно надо учитывать специфику строительной отрасли, необходимость непрерывного режима работы, особенно на ключевых, жизненно важных объектах", - сказал он на совещании по развитию строительной отрасли.

"Прошу применять здесь гибкие решения, находить баланс. И это возможно, как говорят специалисты. Для этого только нужно строго выполнять все требования безопасности труда, защиты здоровья работников, и при этом можно не тормозить стройку, не замораживать объекты", - продолжил Путин.

Президент отметил, что от эффективной и ритмичной работы стройкомплекса зависят ситуация на жилищном рынке, выполнение масштабных планов по строительству и обновлению инфраструктуры. Кроме того, эта отрасль замыкает на себя большое количество предприятий из смежных секторов экономики, подчеркнул глава государства.

Стройкомплекс как локомотив выхода из кризиса

Путин заявил, что правительство поддержит строительный комплекс, который станет локомотивом при восстановлении экономики страны после кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией.

"Мы обязательно поддержим строительный комплекс. Более того, на этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивом роста, который потянет за собой и другие сектора", - сказал Путин в ходе совещания, посвященного положению дел в строительной отрасли.

Он отметил, что строительный комплекс столкнулся с трудностями. "Главная из них - падение, сжатие спроса. Так, рост ипотеки в первом квартале текущего года сейчас сменился спадом", - сказал Путин.

По его словам, также затруднен доступ застройщиков к кредитным ресурсам. "Понимаю обеспокоенность компаний, занятых в крупных инфраструктурных проектах. Им важно видеть перспективу, чтобы планировать свою работу, вдолгую планировать", - сказал президент.