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Путин предложил запустить льготную ипотечную программу

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Россияне смогут взять льготную ипотеку под 6,5% на весь срок кредита на жилье комфорт-класса в новостройках; в 2020 году на это потребуется около 6 млрд рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу. Поддержать и наших граждан, и строительную отрасль, дать людям дополнительные возможности с помощью государства улучшить свои жилищные условия", - сказал он на совещании по вопросам развития строительной отрасли.

По словам президента, "в рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн - в Москве и Петербурге".

Глава государства подчеркнул, что "ставка для граждан составит 6,5%, а все, что выше этого уровня, будет субсидироваться государством".

"Обращаю внимание, что льготная пониженная ставка будет действовать весь срок кредита", - сказал он.

Путин сообщил, что "за такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября текущего года".

"Прошу правительство обеспечить скорейший запуск этой программы. По предварительным оценкам на реализацию этой программы уже в 2020 году потребуется направить около 6 млрд рублей. Знаю, что цифры еще обсуждаются, но около 6 млрд рублей будет необходимо", - сказал он.

Владимир Путин

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