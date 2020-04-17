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Страховщики рассказали о плане действий по выходу из "коронавирусного" кризиса

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российские страховщики в ситуации сжатия спроса из-за распространения коронавируса избегают резких шагов по сокращению финансирования своего бизнеса, рассказали "Интерфаксу" в компаниях, которые согласились поделиться информацией о принимаемых мерах.

Страховщики разделили план действий по выходу из кризиса на краткосрочный и долгосрочный. В числе неотложных мер значатся частичное сокращение персонала и рабочей недели, замораживание премиальных выплат, понижение зарплат топ-менеджеров, пересмотр условий аренды и другие. Как показал опрос, никто из СК не рассматривает всерьез такую меру поддержки со стороны правительства, как привлечение кредитов на финансирование зарплаты сотрудников.

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Меры секвестирования расходов выбраны так, чтобы затем быстро развернуть бизнес в полную силу. Когда позволит ситуация, участники рынка планируют рассмотреть план стратегических действий по выходу из кризиса и сокращению расходов вместе с Всероссийским союзом страховщиков (ВСС).

Срезали до 15% расходов

По оценкам ВСС, сегодня можно говорить о 50%-м снижении текущих объемов продаж страховщиков-членов союза, сообщил агентству глава организации Игорь Юргенс. "Следом компании уже на 10-15% сократили свои расходы. Аналогичные меры экономии расходов предпринимают страховые союзы. Пока задача экономии расходов решается в "пожарном порядке". Участники страхового рынка договорились вернуться к обсуждению ситуации и провести стратегическую сессию, а при необходимости сформировать системные подходы - в середине мая этого года", - рассказал Юргенс.

Относительно принимаемых СК решений по сохранению или сокращению рабочих мест президент ВСС сказал, что компании идут разными путями. "Кто-то решает сократить на 10% численность штата. Другие замораживают выплаты топ-менеджеров сверх выбранного и установленного среднего значения, замораживаются выплаты из премиального фонда компании и финансирование командировочных расходов. Отменяются поездки, проведение общих встреч и семинаров. Кроме того, компаниями особо стимулируются удаленные продажи, которые позволяют СК экономить расходы на ведение дел", - развил тему Юргенс.

К примеру, в СК "Согласие" (в компании работает более 5 тыс. штатных сотрудников) в настоящий момент планируют сократить рабочую неделю. "В этой ситуации мы вынуждены рассматривать различные варианты, в том числе и перевод сотрудников на 4-дневную рабочую неделю. Это наименее болезненный выход из сложившейся ситуации, ведь главная задача компании - сохранить все рабочие места", - рассказали "Интерфаксу" в "Согласии".

В СК "Абсолют страхование" (605 сотрудников) агентству сообщили, что уже ощутили снижение сборов по таким видам страхования, как автострахование (в связи с закрытием дилерских центров), страхование путешественников, страхование физлиц через партнеров, работающих в офлайне, страхование объектов малого бизнеса (например, ресторанов), страхование массовых мероприятий. Однако это не определяющие для компании направления страхового бизнеса, поэтому незначительная часть продавцов и, соответственно, сотрудников бэк-офиса ушла в отпуск.

"Коллектив компании необходимо сохранить. Это очевидная истина. Однако, учитывая, что значительная часть доходов сотрудников формируется за счет премиальных выплат, которые напрямую связаны с финансовым результатом компании, по мере сокращения этого результата будут сокращаться и расходы на персонал", - заявил агентству гендиректор "Абсолют страхования" Дмитрий Руденко.

"Кроме этого, уже пошли на сокращения, которые напрямую не влияют на производственный процесс: сокращение арендной платы, запланированной под увеличение персонала, отказ от избыточных парковочных мест, отложили благоустройство офисов", - добавил он.

По его словам, компания переживет трудности "благодаря накопленному капиталу, диверсифицированному портфелю (в компании нет видов страхования, занимающих в портфеле больше 20%, и моноклиентов), отлаженным внутренним процессам, которые безболезненно перешли на технологию удаленного доступа". Страховщик не заморозил ни один проект, связанный с развитием компании.

В страховой компании группы "Тинькофф", где работает 600 человек, сообщили, что никаких сокращений штата и снижения заработной платы, связанных с пандемией, не происходило и не планируется.

"Мы работаем так же, как и до коронавируса - то есть ведем business as usual, принципиально ничего у нас не поменялось, в том числе и в случае с агентской сетью. Мы перешли преимущественно на "удаленку", но мы как технологическая компания и в обычное время использовали те же инструменты для удаленной работы, что и сейчас. Единственное, что изменилось, - мы сейчас совсем не ездим в офис. Нашу агентскую сеть тоже никакие изменения не затронули", - говорится в сообщении СК "Тинькофф страхование".

В СК "РСХБ-Страхование" агентству рассказали, что в рамках снижения издержек с арендодателями прорабатываются вопросы об уменьшении размера арендных платежей. Решений о приостановке либо сокращении бюджетов маркетинговых и пиар-кампаний в страховой компании не принималось.

В одной из крупнейших страховых компании, СК "Росгосстрах" (более 12 тыс. штатных сотрудников и свыше 40 тыс. страховых агентов), на текущий момент никаких решений, касающихся затрат, в том числе в рамках проектной деятельности компании, пока не принималось.

"В период пандемии коронавируса ПАО СК "Росгоссстрах" не проводит и не планирует проводить сокращения сотрудников. Также мы не сокращаем и не планируем сокращать оклады. Пока мы внимательно анализируем ситуацию. Не исключаем возможности принятия точечных решений, направленных на снижение затрат, но при этом позволяющих компании обеспечивать полноценное функционирование всех бизнес-процессов", - рассказали агентству в пресс-службе страховой компании.

В СК "АльфаСтрахование", где работает 6,8 тыс. человек, "Интерфаксу" сообщили, что оставили в бюджете лишь самые необходимые проекты и мероприятия.

"Безусловно, в связи с текущей ситуацией в мировой экономике компания особенно внимательно следит за всеми расходами. При этом каждый руководитель самостоятельно оценивает эффективность работы своего подразделения и сопоставляет бизнес-задачи и текущие расходы, оставляя самые необходимые для компании проекты и мероприятия на текущий момент. Массовое сокращение заработных плат или штата сотрудников в компании не проводится", - рассказали агентству в пресс-службе страховщика.

В ожидании лучших времен

Самым распространенным каналом продаж для страховщиков остаются банки. Их доля в общем объеме продаж страховых продуктов через посредников, по данным регулятора за 2019 год, составила 49%. В условиях сокращения доходов населения и посещаемости кредитных организаций эксперты прогнозируют спад продаж по этой линии.

Что касается агентской сети, то в опрошенных компаниях сообщили, что не сокращали агентские комиссии и продолжают наращивать количество агентов.

В частности, в СК "РЕСО-Гарантия" количество заявок на онлайн-обучение агентов в апреле увеличилось в 4 раза и продолжает расти. В марте количество звонков по вопросам трудоустройства увеличилось в 2 раза. Как говорится в пресс-релизе страховой компании, больше всего запросов поступает от представителей туриндустрии, риелторов, консультантов по ценным бумагам, менеджеров автосалонов - людей, имеющих опыт общения с клиентами, но потерявших или приостановивших работу во время кризиса.

Как сообщалось ранее, по прогнозу экспертов рейтингового агентства "Эксперт РА", рынок страхования в РФ в 2020 году ждет сокращение объемов премий как минимум на 17% по сравнению с 2019 годом из-за пандемии коронавируса, если кризис завершится в начале второго полугодия.

В то же время некоторые эксперты считают, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствия не так сильно ударят по страховой отрасли в России, как в развитых странах Запада, где финансовый рынок и экономика довольно сильно завязаны на страховых продуктах. После снятия ограничительных мер интерес к страхованию, скорее всего, вырастет.

Хроника 27 января – 17 апреля 2020 годаЭкономический кризис
Всероссийский союз страховщиков. Игорь Юргенс

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