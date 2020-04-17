Страховщики рассказали о плане действий по выходу из "коронавирусного" кризиса

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российские страховщики в ситуации сжатия спроса из-за распространения коронавируса избегают резких шагов по сокращению финансирования своего бизнеса, рассказали "Интерфаксу" в компаниях, которые согласились поделиться информацией о принимаемых мерах.

Страховщики разделили план действий по выходу из кризиса на краткосрочный и долгосрочный. В числе неотложных мер значатся частичное сокращение персонала и рабочей недели, замораживание премиальных выплат, понижение зарплат топ-менеджеров, пересмотр условий аренды и другие. Как показал опрос, никто из СК не рассматривает всерьез такую меру поддержки со стороны правительства, как привлечение кредитов на финансирование зарплаты сотрудников.

Меры секвестирования расходов выбраны так, чтобы затем быстро развернуть бизнес в полную силу. Когда позволит ситуация, участники рынка планируют рассмотреть план стратегических действий по выходу из кризиса и сокращению расходов вместе с Всероссийским союзом страховщиков (ВСС).

Срезали до 15% расходов

По оценкам ВСС, сегодня можно говорить о 50%-м снижении текущих объемов продаж страховщиков-членов союза, сообщил агентству глава организации Игорь Юргенс. "Следом компании уже на 10-15% сократили свои расходы. Аналогичные меры экономии расходов предпринимают страховые союзы. Пока задача экономии расходов решается в "пожарном порядке". Участники страхового рынка договорились вернуться к обсуждению ситуации и провести стратегическую сессию, а при необходимости сформировать системные подходы - в середине мая этого года", - рассказал Юргенс.

Относительно принимаемых СК решений по сохранению или сокращению рабочих мест президент ВСС сказал, что компании идут разными путями. "Кто-то решает сократить на 10% численность штата. Другие замораживают выплаты топ-менеджеров сверх выбранного и установленного среднего значения, замораживаются выплаты из премиального фонда компании и финансирование командировочных расходов. Отменяются поездки, проведение общих встреч и семинаров. Кроме того, компаниями особо стимулируются удаленные продажи, которые позволяют СК экономить расходы на ведение дел", - развил тему Юргенс.

К примеру, в СК "Согласие" (в компании работает более 5 тыс. штатных сотрудников) в настоящий момент планируют сократить рабочую неделю. "В этой ситуации мы вынуждены рассматривать различные варианты, в том числе и перевод сотрудников на 4-дневную рабочую неделю. Это наименее болезненный выход из сложившейся ситуации, ведь главная задача компании - сохранить все рабочие места", - рассказали "Интерфаксу" в "Согласии".

В СК "Абсолют страхование" (605 сотрудников) агентству сообщили, что уже ощутили снижение сборов по таким видам страхования, как автострахование (в связи с закрытием дилерских центров), страхование путешественников, страхование физлиц через партнеров, работающих в офлайне, страхование объектов малого бизнеса (например, ресторанов), страхование массовых мероприятий. Однако это не определяющие для компании направления страхового бизнеса, поэтому незначительная часть продавцов и, соответственно, сотрудников бэк-офиса ушла в отпуск.

"Коллектив компании необходимо сохранить. Это очевидная истина. Однако, учитывая, что значительная часть доходов сотрудников формируется за счет премиальных выплат, которые напрямую связаны с финансовым результатом компании, по мере сокращения этого результата будут сокращаться и расходы на персонал", - заявил агентству гендиректор "Абсолют страхования" Дмитрий Руденко.

"Кроме этого, уже пошли на сокращения, которые напрямую не влияют на производственный процесс: сокращение арендной платы, запланированной под увеличение персонала, отказ от избыточных парковочных мест, отложили благоустройство офисов", - добавил он.

По его словам, компания переживет трудности "благодаря накопленному капиталу, диверсифицированному портфелю (в компании нет видов страхования, занимающих в портфеле больше 20%, и моноклиентов), отлаженным внутренним процессам, которые безболезненно перешли на технологию удаленного доступа". Страховщик не заморозил ни один проект, связанный с развитием компании.

В страховой компании группы "Тинькофф", где работает 600 человек, сообщили, что никаких сокращений штата и снижения заработной платы, связанных с пандемией, не происходило и не планируется.

"Мы работаем так же, как и до коронавируса - то есть ведем business as usual, принципиально ничего у нас не поменялось, в том числе и в случае с агентской сетью. Мы перешли преимущественно на "удаленку", но мы как технологическая компания и в обычное время использовали те же инструменты для удаленной работы, что и сейчас. Единственное, что изменилось, - мы сейчас совсем не ездим в офис. Нашу агентскую сеть тоже никакие изменения не затронули", - говорится в сообщении СК "Тинькофф страхование".

В СК "РСХБ-Страхование" агентству рассказали, что в рамках снижения издержек с арендодателями прорабатываются вопросы об уменьшении размера арендных платежей. Решений о приостановке либо сокращении бюджетов маркетинговых и пиар-кампаний в страховой компании не принималось.

В одной из крупнейших страховых компании, СК "Росгосстрах" (более 12 тыс. штатных сотрудников и свыше 40 тыс. страховых агентов), на текущий момент никаких решений, касающихся затрат, в том числе в рамках проектной деятельности компании, пока не принималось.

"В период пандемии коронавируса ПАО СК "Росгоссстрах" не проводит и не планирует проводить сокращения сотрудников. Также мы не сокращаем и не планируем сокращать оклады. Пока мы внимательно анализируем ситуацию. Не исключаем возможности принятия точечных решений, направленных на снижение затрат, но при этом позволяющих компании обеспечивать полноценное функционирование всех бизнес-процессов", - рассказали агентству в пресс-службе страховой компании.

В СК "АльфаСтрахование", где работает 6,8 тыс. человек, "Интерфаксу" сообщили, что оставили в бюджете лишь самые необходимые проекты и мероприятия.

"Безусловно, в связи с текущей ситуацией в мировой экономике компания особенно внимательно следит за всеми расходами. При этом каждый руководитель самостоятельно оценивает эффективность работы своего подразделения и сопоставляет бизнес-задачи и текущие расходы, оставляя самые необходимые для компании проекты и мероприятия на текущий момент. Массовое сокращение заработных плат или штата сотрудников в компании не проводится", - рассказали агентству в пресс-службе страховщика.

В ожидании лучших времен

Самым распространенным каналом продаж для страховщиков остаются банки. Их доля в общем объеме продаж страховых продуктов через посредников, по данным регулятора за 2019 год, составила 49%. В условиях сокращения доходов населения и посещаемости кредитных организаций эксперты прогнозируют спад продаж по этой линии.

Что касается агентской сети, то в опрошенных компаниях сообщили, что не сокращали агентские комиссии и продолжают наращивать количество агентов.

В частности, в СК "РЕСО-Гарантия" количество заявок на онлайн-обучение агентов в апреле увеличилось в 4 раза и продолжает расти. В марте количество звонков по вопросам трудоустройства увеличилось в 2 раза. Как говорится в пресс-релизе страховой компании, больше всего запросов поступает от представителей туриндустрии, риелторов, консультантов по ценным бумагам, менеджеров автосалонов - людей, имеющих опыт общения с клиентами, но потерявших или приостановивших работу во время кризиса.

Как сообщалось ранее, по прогнозу экспертов рейтингового агентства "Эксперт РА", рынок страхования в РФ в 2020 году ждет сокращение объемов премий как минимум на 17% по сравнению с 2019 годом из-за пандемии коронавируса, если кризис завершится в начале второго полугодия.

В то же время некоторые эксперты считают, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствия не так сильно ударят по страховой отрасли в России, как в развитых странах Запада, где финансовый рынок и экономика довольно сильно завязаны на страховых продуктах. После снятия ограничительных мер интерес к страхованию, скорее всего, вырастет.