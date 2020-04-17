Рубль начал расти к доллару и евро на надеждах на восстановление мировой экономики

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро активно снижаются на Московской бирже в пятницу утром, рубль растет к бивалютной корзине благодаря увеличению интереса к риску на надеждах на восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 73,43-73,65 руб. за доллар, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,63 руб. (-52,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 79,95 руб. (-40,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 46,76 копейки к уровню закрытия четверга, до 76,47 рубля.

Доллар при этом в первую минуту торгов оказался на 1,0844 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,3316 рубля ниже выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов на ожиданиях ослабления пандемии коронавируса COVID-19 и улучшения ситуации в глобальной экономике после получения сигналов, что США планируют постепенно возвращать экономику в нормальное русло.

Президент США Дональд Трамп сообщил в четверг, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время для перезапуска отраслей американской экономики, приостановленных для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Инвесторы не особо отреагировали на данные, свидетельствующие о первом с 1992 года падении ВВП Китая. Согласно заявлению Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, долгосрочный потенциал роста китайской экономики остается неизменным, несмотря на краткосрочный спад, вызванный COVID-19.

ВВП Китая рухнул в первом квартале 2020 года на 6,8% в годовом выражении при прогнозном снижении в январе-марте на 6,5%, свидетельствуют данные Trading Economics. Резкий спад отражает тяжелый ущерб, нанесенный китайской экономике вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничениями, введенными властями страны с целью сдерживания ее распространения.

Теперь китайскому правительству необходимо принимать меры для поддержки экономики в условиях возросшей безработицы и социальной нестабильности, пытаясь удержать при этом под контролем долговую нагрузку и финансовые риски, отмечают эксперты.

Цены на нефть повышаются на торгах в пятницу. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по московскому времени увеличилась на 1,69% - $28,29 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 2,7% - до $26,22 за баррель.

Трейдеры оценивают заявление Минэнерго РФ, опубликованное по итогам телефонного разговора министра энергетики России Александра Новака с его коллегой из Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом. "Обе страны твердо привержены выполнению согласованных целевых сокращений, продолжат внимательно следить за рынком нефти и, если это будет нужно, будут готовы принимать необходимые меры совместно с ОПЕК+ и другими производителями", - говорится в сообщении.

Страны ОПЕК+ в воскресенье договорились снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка. Так, в мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года, - 5,7 млн б/с (на 14%).