Трамп подготовил план возвращения США к нормальной экономической жизни. Обобщение

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Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время для возвращения экономической активности в стране в нормальное русло.

"Наша экспертная группа согласилась, что следующим полем битвы в нашей войне вновь станет открытие Америки. И мы занимаемся именно этим - мы открываем нашу страну, и мы должны сделать это - Америке необходимо быть открытой", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

По его словам, длительная приостановка активности не может быть долгосрочным решением. "Для сохранения здоровья наших граждан необходимо сохранить действующей нашу экономику", - отметил Трамп.

Три этапа восстановления

Он выдвинул трехэтапный план по восстановлению экономического развития. В частности, план предусматривает, что переходить к смягчению ограничений власти штатов могут после того, как в них будет зафиксирована "нисходящая траектория" случаев выявления COVID-19 в течение 14-дневного периода или же нисходящая траектория положительных тестов в течение того же периода времени.

Режим "сидим дома" остается в силе для категории населения повышенного риска, школы и дома престарелых работать не будут, население должно соблюдать социальное дистанцирование, собрания более 10 человек должны быть запрещены.

Предполагается разработать эффективную программу тестирования, включая выявление бессимптомных больных. Ответственность за ее реализацию ложится на власти штатов.

На втором этапе будут разрешены более массовые собрания - до 50 человек. В зависимости от обстановки и с соблюдением необходимых мер предосторожности возобновится работа учебных заведений и точек общественного питания, баров, кинотеатров. Будет снят запрет на поездки без необходимости, поощряется продолжение работы компаний по "удаленному" принципу.

Третий этап - возобновляется работа всех учреждений и компаний в обычном режиме, однако соблюдение мер предосторожности должно сохраняться.

Неравномерность по штатам

Президент отметил, что перезапуск экономики произойдет не одновременно по стране, и что экономическая активность в одних штатах возобновится быстрее, чем в других. Трамп уточнил, что эти темпы зависят от эпидемиологической обстановки, сложившейся в том или ином штате.

По его словам, власти штатов, в которых ситуация COVID-19 не представляет опасности, могут при желании начать поэтапное возобновление экономической деятельности уже с пятницы. "Они могут начать открывать экономику буквально завтра", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме накануне, 16 апреля.

По данным президента, 29 штатов могут рассмотреть возможность снятия части ограничений и начать процесс поэтапного возвращения к нормальной жизни в очень недалеком будущем.

Профилактика

Также он заявил, что на фоне возобновления экономической активности необходимо предотвратить новые случаи завоза коронавируса из-за рубежа.

"Контроль на границах, ограничения на перемещения и прочие меры важнее, чем когда-либо, чтобы держать вирус под контролем и позволить американцам вернуться к работе", - сказал президент.

Он предупредил, что страна должны быть готова на случай новой волны коронавируса позже в этом году. "Некоторые ученые полагают, что вирус может вернуться осенью. И в этом случае мы должны быть готовы к тому, чтобы быстро справляться с очагами заражения", - сказал он.

Трамп пояснил, что такие действия позволят бороться с коронавирусом, не закрывая существенную часть экономики страны.

До конца апреля в стране продолжают действовать рекомендации Вашингтона по ограничению экономической деятельности и перемещений людей, чтобы сдержать распространение вируса.

Критика Пелоси

В то же время, спикер Палаты представителей американского Конгресса демократ Нэнси Пелоси назвала план Трампа "расплывчатым" и "неконкретным".

Она отметила, что в настоящее время тестирование прошел только 1% населения страны, президент игнорирует рекомендации ученых и экспертов, что чревато ростом смертных случаев и "экономической катастрофой".