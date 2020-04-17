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Банк России 24 апреля рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании 24 апреля может предметно рассмотреть вопрос о снижении ключевой ставки, оценит, какими шагами можно двигаться в сторону смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции в пятницу.

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"Думаю, мы сможем предметно рассмотреть вопрос о снижении ставки уже на ближайшем заседании совета директоров. Мы, как и всегда, рассмотрим спектр различных экономических сценариев. И с учетом этого оценим то, какое имеется пространство для смягчения денежно-кредитной политики и какими шагами нам целесообразно двигаться", - сказала она.

"Мы считаем, что основным вариантом, который мы будем рассматривать - это будет возможность снижения ставки. Думаю, что будем детально рассматривать ее в разных экономических сценариях и в том числе - какого размера шаги могут быть предприняты", - пояснила Набиуллина.

"Повышение ставки маловероятно. Но все детально будет рассматриваться на заседании совета директоров на следующей неделе", - добавила глава ЦБ РФ.

Совещание совета директоров по ДКП 24 апреля станет опорным заседанием с публикацией пресс-релиза по ключевой ставке, среднесрочного макроэкономического прогноза и с пресс-конференцией председателя регулятора.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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