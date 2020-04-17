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Лагард заявила о неизбежной рецессии в еврозоне

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Экономика еврозоны столкнулась с "резким падение ВВП" и "быстрым ухудшением ситуации на рынке труда" в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Это заявление она подготовила к весенней встрече МВФ и Всемирного банка.

Экономический кризис

"Неопределенность очень высока и останется высокой, что делает исключительно сложным прогнозирование потенциального масштаба и продолжительности неизбежной рецессии, а также последующего восстановления экономики", - считает Лагард.

По ее оценке, инфляция в еврозоне является низкой на фоне обвала цен на нефть, и вероятно, продолжит ослабляться в ближайшее время. Среднесрочные ожидания для темпов роста потребительских цен в еврозоне являются "крайне неопределенными", отметила она.

МВФ ранее опубликовал прогноз о том, что ВВП еврозоны сократится в 2020 году рекордными темпами - на 7,5%, а в 2021 году вырастет на 4,7%.

В ответ на кризис, вызванный пандемией коронавируса, ЕЦБ объявил о намерении увеличить выкуп облигаций почти на 900 млрд евро в этом году, предоставить триллионы евро банкам в виде дешевых кредитов, а также смягчить требования к обеспечению по кредитам, чтобы облегчить доступ финкомпаний к ликвидности.

Изабель Шнабель, отвечающая за рыночные операции в ЕЦБ, заявила в четверг, что принятые регулятором меры помогли "стабилизировать финансовые условия в еврозоне, улучшить рыночную ликвидность и сократить волатильность".

Эпидемия одиночества

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Хроника 27 января – 17 апреля 2020 годаЭкономический кризис
ЕЦБ МВФ Кристин Лагард еврозона Евросоюз Всемирный банк коронавирус

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