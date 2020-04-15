Глава Еврокомиссии назвала колоссальной цену защиты Европы от коронавируса

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Принятые в ЕС ограничительные меры помогли защитить население от коронавируса COVID-19, однако за это пришлось заплатить колоссальную цену, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Меры ограничительного характера, принятые странами-членами, сыграли ключевую роль для сдерживания распространения инфекции. Это помогло нашим системам здравоохранения справиться с ситуацией", - написала она в своем твиттере.

Фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия рекомендует учитывать три пункта при принятии решений о смягчении ограничительных мер. Первый пункт - существенное снижение темпа распространения вируса, второй - достаточно мощные возможности системы здравоохранения страны, третий - наличие инструментов по эффективному мониторингу развития ситуации с COVID-19.

Глава Еврокомиссии представила в среду в Брюсселе на совместной с председателем Евросовета Шарлем Мишелем пресс-конференции рекомендации по выходу из кризиса, связанного с эпидемией коронавируса.

"Уже эти (предпринятые - ИФ) действия в Европейском союзе представляют затраты около трех триллионов евро. И еще другие меры будут приняты, как это показывает результат совещания Еврогруппы на прошлой неделе", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, в этом контексте власти должны тщательно оценить наилучший момент, чтобы начать снимать одну за другой ограничительные меры. "Это очень сложная задача. Страны ЕС затронуты в разной степени, что касается интенсивности пандемии и ее развития во времени. Вот почему не существует единых мер, которые можно было бы предложить как общее решение. Нужны индивидуальные решения для каждого государства-члена", - объяснила председатель ЕК.

Она напомнила, что главы государств и правительств поручили ей и Мишелю разработать "дорожную карту", предлагающую скоординированный выход из ограничительных мер. При этом фон дер Ляйен предупредила, что эти рекомендации не должны восприниматься как своего рода анонс, объявляющий сегодня снятие мер.

Речь идет просто о рамочном предложении, помогающем государствам-членам принимать свои решения. "В целом мы ориентируемся на поэтапный подход", - отметила глава Еврокомиссии.