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ЕС подготовил общую "дорожную карту" выхода из кризиса COVID-19

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия и Европейский совет подготовили общую "дорожную карту" выхода стран ЕС из кризиса COVID-19 и возвращения европейских обществ и экономик к нормальному функционированию и к устойчивому росту.

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Документ подготовлен по поручению глав государств и правительств Евросоюза, которые на виртуальном заседании Европейского совета 26 марта обязались "сделать все необходимое для защиты граждан ЕС и преодоления кризиса при сохранении европейских ценностей и образа жизни".

"Дорожная карта", которую на пресс-конференции в среду представили председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель, определяет три принципа: а) действия стран союза по выходу из кризиса должны быть основаны на науке и сосредоточены на общественном здравоохранении; b) они должны быть скоординированы между государствами-членами ЕС; c) необходимы уважение и солидарность между государствами-членами.

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"Хотя координация и солидарность между государствами-членами были поставлены под сомнение в начале пандемии, в последние несколько недель множатся примеры, свидетельствующие о солидарности во всем ЕС, такие как лечение пациентов в отделениях интенсивной терапии других государств-членов, командирование в другие страны ЕС врачей и медсестер, поставка защитных костюмов и масок, а также вентиляторов", - отмечается в документе.

Там также говорится, что к настоящему времени 17 государств-членов организовали авиарейсы, многие из которых финансируются через Механизм гражданской защиты ЕС, чтобы доставить домой граждан Европы всех национальностей, оказавшихся за границей. "Врачи с помощью специальной онлайн-платформы ЕС делятся опытом лечения пациентов с COVID-19", - подчеркивается в документе.

В "дорожной карте" ЕС содержатся общие требования к диагностике и тестированию населения, разработке и применению вакцин и лекарств, в том числе антимонопольные меры, рекомендации по способам выхода из режима социальной изоляции и карантина, открытия границ, восстановления экономической деятельности.

ЕК ЕС Урсула фон дер Ляйен Шарль Мишель коронавирус

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