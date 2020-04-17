ЦБ разрешил не применять повышенные надбавки к капиталу при реструктуризации кредитов физлицам

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Банки РФ смогут не применять повышенные надбавки к достаточности капитала при реструктуризации кредитов физлицам в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года, говорится в сообщении банка.

Банки получат возможность для целей применения надбавок к коэффициентам риска при реструктуризации ссудной задолженности не признавать кредит реструктурированным.

"Это позволит кредитным организациям применять в указанных случаях прежние (более низкие) надбавки к коэффициентам риска вне зависимости от даты реструктуризации", - указал ЦБ.