Белоусов предупредил банки о проблемах осенью

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Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Российская банковская система осенью может столкнуться с проблемами на фоне ухудшения качества кредитного портфеля, предупредил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с руководителями крупнейших банков.

"Возникает отложенный эффект накопленных рисков, который, несмотря на запас прочности банковской системы, может создать осенью известные проблемы. О чем конкретно идет речь? Первое - это потенциальное ухудшение качества кредитного портфеля", - сказал он.

По его словам, сегодня общий кредитный портфель кредитов экономике, то есть юрлицам, составляет 42 трлн рублей, из него больше трети, почти 16 трлн рублей, приходится на прямо пострадавшие сектора. Для примера он назвал транспорт, строительство, стройматериалы, операции с недвижимостью, торговлю, услуги населению. С учетом складывающейся ситуации объем кредитов, подлежащих реструктуризации, может составить до 4-5 трлн рублей, то есть до трети портфеля проблемных отраслей, добавил чиновник.

"Банки в силу своей функциональной роли в экономике неизбежно абсорбируют и, если можно так сказать, аккумулируют риски, которые возникают в отраслях реального сектора вследствие падения экономической активности", - отметил Белоусов.

"Второе, это увеличение государственных заимствований, которое так или иначе, в значительной степени ляжет на баланс банков. Сегодня весь объем вложения в долговые ценные бумаги у банков составляет чуть больше 12 трлн рублей. Дополнительная потребность в заимствованиях, исходя из ситуации с бюджетом со стороны государства, может составить 1,5-2 трлн рублей", - сказал первый вице-премьер.

На этом же заседании председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что заметно, как возрастает потребность в реструктуризации долгов крупных компаний. Кроме того, по ее словам, процент заявок физлиц на реструктуризацию долгов, одобренных крупными банками, вырос с 44% на прошлой неделе до 60%. Банкам придется пересматривтаь бизнес-процессы, чтобы справляться с такими заявками, предупредила она, отметив, что банки не относятся к первому кругу пострадавших отраслей и деньги у них есть.

В начале заседания Владимир Путин потребовал не допустить срывов и сбоев в работе банков. Он призвал правительство, ЦБ и самих банкиров подумать, как можно обеспечить надежность кредитных портфелей банков, не увеличивая нагрузку на заемщиков.

Президент отметил, что банки уже взяли на себя убытки, связанные с антикризисной помощью клиентам. Он также упомянул роль банков в исполнении решений правительств по поддержке российских семей, занятости и доходов граждан, а также по поддержке малого и среднего бизнеса.

Он призвал банки выполнять решения по льготным кредитам, а правительству и Центробанку поручил при необходимости и как можно скорее внести соответствующие изменения в законодательные акты.