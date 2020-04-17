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В Белоруссии на 90 дней ввели госрегулирование цен на основные продукты

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии на 90 дней ввело госрегулирование цен на 26 социально-значимых товаров, в том числе на мясо, колбасу, рыбу, муку, молоко и кисломолочные продукты. Такое постановление уже опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

Экономический кризис

Для этих товаров государство введет предельный уровень рентабельности для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей.

В список попали свежая рыба (семейство карповых), мясо, сливочное, рапсовое и подсолнечное масло, пшеничная мука, соль, отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты, вареные колбасы и сосиски, куриные яйца, мясные и рыбные консервы, молоко сухое, молоко коровье пастеризованное, кефир из коровьего молока, сметана, творог, фасованная вода, туалетное мыло, спички, женские прокладки, подгузники, туалетная бумага.

Министерство также определило предельную максимальная надбавку импортера на социально значимые товары в размере 10% и предельные максимальные торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускным ценам производителей (импортеров) на социально значимые товары.

Цены на социально значимые товары устанавливаются с учетом конъюнктуры рынка, но не выше введенных ограничений, говорится в постановлении.

Ранее в пятницу президент страны Александр Лукашенко заявил, что страна справляется с коронавирусной инфекцией, всплеска заражаемости удалось не допустить и уже освободилось больше коек, чем было госпитализировано заразившихся. Он отметил, что забрезжил "маленький лучик надежды".

Также он отметил политизацию пандемии.

В этот же день Лукашенко распорядился "медленно и спокойно" возобновить учебный процесс в школах со следующей недели, прежде всего, в деревнях.

Хроника 27 января – 17 апреля 2020 годаЭкономический кризис
Белоруссия Александр Лукашенко коронавирус МАРТ

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