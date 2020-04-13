Лукашенко раскритиковал российские СМИ за гадкую информацию о СОVID-19 в Белоруссии

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские СМИ предвзято освещают принимаемые в республике меры по борьбе с коронавирусом.

"Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней... Знаете, когда-то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки", - сказал Лукашенко на совещании. Президента цитирует госагентство БелТА.

"Россиянам хотел бы сказать - этим, которые "плявузгают" (рус. - говорят вздор - ИФ): не трогайте нас! Мы ведь у них ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?" - задался вопросом белорусский лидер.

Президент напомнил, что Белоруссия специально пригласила Всемирную организацию здравоохранения, чтобы они оценили ситуацию в республике. "А слабо всем позвать специалистов в страну? Россиянам, американцам. И вот так сказать: идите и посмотрите, как у нас они были. И что они (ВОЗ - ИФ) сказали - претензий к белорусам нет", - подчеркнул Лукашенко.