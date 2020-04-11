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ВОЗ посоветовала Белоруссии готовиться к худшему сценарию с коронавирусом

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Экспертная миссия ВОЗ советует Белоруссии готовиться к худшим сценариям развития ситуации с распространением коронавируса.

Руководитель Патрик О'Коннор на брифинге в Минске заявил, что сейчас необходимо активировать экстренные планы, чтобы учреждения здравоохранения были готовы.

"Это забег на долгую дистанцию, а не спринт. Нам нужно быть готовыми к тому, чтобы продолжать поддерживать меры на протяжении 12-18 месяцев", - добавил представитель ВОЗ, констатировав, что в Белоруссии наблюдается кривая роста числа заболевших получается довольно крутой.

О'Коннор заявил, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует властям Белоруссии запретить массовые мероприятия.

"Наши рекомендации направлены на прекращение массовых мероприятий и массового сбора людей. В первую очередь, над этим надо задуматься", - сказал О'Коннор, отвечая на вопрос о целесообразности проведения военного парада 9 мая.

По данным белорусского Минздрава на 11 апреля, в стране от коронавируса умерли 23 человека, общее число инфицированных COVID-19 за все время выросло до 2226.

Белоруссия ВОЗ коронавирус

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