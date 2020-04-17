Поставки бензина на внутренний рынок упали на 21,6%,

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В России за неделю с 8 по 14 апреля производство бензинов снизилось по сравнению с предыдущей неделей на 3,6%, до 603 000 тонн, сообщило ЦДУ ТЭК. Постваки бензинов на внутренний рынок упали на 21,6%, до 438 000 тонн.

Производство дизельнгого топлива снизилось на 5% - до 1,397 млн тонн, отгрузка на внутренний рынок чуть подросла - на 1%, до 648 000 тонн.

Запасы бензинов выросли на 4,1% - до 1,84 млн тонн, дизтоплива - сократились на 1,7%, до 2,681 млн тонн.

По данным ЦДУ ТЭК, производство бензина в первую неделю апреля упало на 19% - это рекордный уровень снижения не только с начала этого года, но и за последние несколько лет. Отгрузка на внутренний рынок в первую неделю апреля также значительно снизилась - на 11,6%, до 554 000 тонн. Производство солярки в начале апреля снизилось на 6% - до 1,455 млн тонн, отгрузка на внутренний рынок - на 10,3%, до 675 000 тонн.