Бензин принес свою жертву коронавирусу, спрос подает признаки возрождения. Обзор

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Топливный рынок очень-очень осторожно (чтобы не спугнуть) начал лелеять надежду на восстановление спроса. Точнее сказать, в текущем моменте спрос на нефтепродукты уже не пикирует вниз, а достиг локального дна и временно затих. Некоторые регионы в определенной мере ослабили режим самоизоляции, что тоже сказалось на востребованности бензина. Пока рано строить прогнозы о стабилизации - пик эпидемии коронавируса в России еще впереди, поэтому "Интерфакс" собрал, скорее, предчувствия участников топливного рынка.

Рост на фоне падения

Общая картина на топливном рынке создает противоречивые ощущения.

С одной стороны, еще недавно министр энергетики говорил, что спрос на бензин на АЗС снизился на 10-20% и надо готовиться к падению на 40%, цифры ЦДУ ТЭК подтверждали сокращение производства и поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. В пятницу данные ЦДУ вообще засвидетельствовали рекордное падение производства бензина, пришедшееся на первые дни апреля.

С другой стороны, биржевые продажи бензина демонстрируют обратное направление - они растут! А значит, спрос на бензин есть - кто-то же для чего-то его скупает.

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на текущей неделе отмечается уверенный рост продаж Аи92 - с 6,3 тыс. тонн в понедельник до 18,14 тыс. тонн в пятницу. При этом биржевая цена на 92-й бензин стабильна всю неделю - 39,4-39,5 тыс. рублей за тонну. К пятнице СПбМТСБ вышла на докризисные объемы реализации бензина за торговую сессию.

Надежды на фоне сокращения

Конечно, в текущих непредсказуемых условиях неделя роста на бирже не показательна, но в локальном периоде можно надеяться на то, что спрос стабилизировался, высказывают надежду эксперты топливного рынка.

Независимый аналитик Виктор Костюков кроме снижения спроса и падения производства отмечает также сокращение экспорта нефтепродуктов "практически до нуля".

"Топливный рынок принес свою жертву коронавирусу - вслед за падением спроса, снизилось производство нефтепродуктов, сокращается экспорт из-за невыгодности и этого направления. Но в текущем моменте достигнуто определенное дно спроса на топливном рынке, по крайней мере, есть надежды на это. Подросшие биржевые торги, реагируют, в том числе, на данные ЦДУ ТЭК о падении производства. К тому же ждем публикации данных о выплатах демпфера за март - ожидаются ужасающие выплаты, которые нефтяники вынуждены будут заплатить в бюджет, и это может в дальнейшем сказаться на оптовых ценах", - сказал он.

На этом фоне своими наблюдениями делится глава "Российского топливного союза" Евгений Аркуша: "Несмотря на то, что спрос на заправках, конечно, ниже обычного в этот период года, однако, мы видим небольшую тенденцию его роста. Особенно в тех регионах, где менее жесткие требования самоизоляции. Биржевые продажи Аи92 на этой неделе увеличивались изо дня в день, что подтверждает восстановление спроса".

Спрос не падает, он поддерживается

Исполнительный директор ООО "Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора" (НААНС-МЕДИА) Тамара Сафонова отметила в беседе с "Интерфаксом": "На фоне глобального кризиса, вызванного снижением потребления и падением мировых цен на нефть, каждая страна будет изыскивать варианты минимизации удара по ее экономике. И если есть возможность увеличивать объёмы грузоперевозок внутри страны, то такие возможности используются. В России режим самоизоляции для ряда регионов не такой жесткий, как в Москве и Подмосковье, поэтому неудивительно, что спрос на топливо поддерживается".

По ее словам, уникальность текущего кризиса создает сложности для прогнозирования. В настоящее время эталоном оздоровления экономик, пожалуй, является Китай: 7 апреля Национальная комиссия по здравоохранению Китая заявила, что в стране впервые с января за сутки ни один человек не умер от коронавируса COVID-19. Власти Китая сняли ограничения на выезд из Уханя - города, где началась вспышка, страна оживает после пандемии.

"В России особые меры изоляции граждан. Падение экономической активности приходится на последние дни марта - апрель. И сейчас для поддержки экономики регионов возникает все больше необходимости к стимулированию роста грузоперевозок. При этом особое значение в текущих экстраординарных условиях имеет сохранение баланса между самоизоляцией населения, противодействием распространению вирусной инфекции и ростом потребления", - подчеркивает Сафонова.