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Производство бензина в России в первые дни апреля упало на рекордные 19%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Производство бензина в первые дни апреля упало на 19% - это рекордный уровень снижения не только с начала этого года, но и за последние несколько лет.

Согласно данным сайта ЦДУ ТЭК, производство бензина в России в период с 1 по 7 апреля упало на 18,9% по сравнению с предыдущей неделей (25 марта-31 марта) - до 648 тыс. тонн. Отгрузка на внутренний рынок также значительно снизилась - на 11,6%, до 554 тыс. тонн.

Производство дизельного топлива в начале апреля снизилось на 6% - до 1,455 млн тонн, отгрузка на внутренний рынок - на 10,3%, до 675 тыс. тонн.

При этом растут остатки нефтепродуктов (запасы) - по бензину в первые дни апреля они увеличились почти на 6% - до 1,754 млн тонн, по дизельному топливу - на 0,5%, до 2,713 млн тонн.

ЦДУ ТЭК

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