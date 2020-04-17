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Падение индекса опережающих показателей США в марте было рекордным

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Индекс опережающих экономических показателей США в марте рухнул на рекордную в истории величину - на 6,7%. Об этом свидетельствуют данные исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот показатель.

В феврале показатель снизился на 0,2% после повышения на 0,4% в первый месяц текущего года.

Индекс Conference Board показывает ожидаемое развитие экономики страны в ближайшие 3-6 месяцев. Он рассчитывается на основе десяти основных экономических показателей, семь из которых известны еще до публикации индикатора.

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В марте сильная отрицательная динамика была зафиксирована у большинства из этих показателей, в том числе скачок количества заявок на пособие по безработице был максимальным в истории.

Индекс Conference Board рассчитывается на протяжении 60 лет. Предыдущее рекордное падение было зафиксировано в октябре 2008 года (на 3,4%), когда США вошли в наихудшую рецессию со времен Второй мировой войны.

Причем аналитики уверены, что в апреле ситуация только ухудшится, поскольку массовое закрытие бизнеса началось только во второй половине марта, отмечает MarketWatch.

Conference Board прогнозирует падение ВВП США в 2020 году на 7%.

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