Штаты Среднего Запада США создали коалицию по перезапуску экономики

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Губернаторы ряда штатов Среднего Запада США создали коалицию для совместной работы над планом активизации экономической деятельности после спада пандемии коронавируса COVID-19, сообщило издание The Hill.

К альянсу присоединились губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, губернатор Огайо Майк Деуайн, губернатор Индианы Эрик Холкомб, губернатор Кентукки Энди Бешэр, губернатор Висконсина Тони Иверс и губернатор Миннесоты Тим Уолз.

Губернаторы штатов отметили, что будут принимать решения по возобновлению экономической деятельности, основываясь на данных о выявлении новых случаев заражения COVID-19 и случаев госпитализации, о возможностях тестирования и отслеживания того, с кем контактировали инфицированные. Также будут учитываться способность системы здравоохранения каждого штата справиться с лечением пациентов после отмены ограничений и масштабы мер социального дистанцирования на рабочих местах.

Губернаторы подчеркнули, что создание такой коалиции не означает, что штаты "одновременно предпримут одинаковые шаги" по восстановлению экономики.

Коалиция губернаторов этих штатов является уже третьей подобной коалицией в стране. Ранее такие коалиции были созданы губернаторами на западном побережье США и на северо-востоке страны, напоминает The Hill.

Издание также указывает, что президент США Дональд Трамп не собирается навязывать губернаторам штатов сроки возобновления работы секторов экономики, закрытых в рамках борьбы против распространения коронавируса.

В ночь на пятницу по московскому времени Трамп объявит о рекомендациях его администрации по поводу поэтапного возобновления работы экономики. Он уже обсудил этот план с губернаторами и предупредил их, что некоторые при желании смогут начать его претворение в жизнь уже в апреле, а не в мае. Рекомендации Вашингтона по ограничению экономической деятельности и перемещений людей действуют как раз до конца текущего месяца.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в четверг сообщил, что все губернаторы получат брошюры с рекомендациями администрации США. Он выразил благодарность Трампу за то, что тот учел различия в ситуации с коронавирусом в разных штатах, требующие разных темпов снятия ограничений.

Президент США в последние недели неоднократно положительно отзывался о губернаторе-демократе Ньюсоме и сотрудничестве с ним, хотя Трамп - республиканец.

В последние дни Трамп заявлял, что пик распространения вируса в США пройден и пора подумать о быстром восстановлении экономики страны.

По подсчетам университета Джона Хопкинса, в Соединенных Штатах выявлено уже более 650 тыс. случаев COVID-19, более 32 тыс. человек скончались, свыше 53 тыс. выздоровели.