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Число новых заявок на пособие по безработице в США третью неделю подряд превысило 5 млн

Общее количество обращений за пособием превысило 21 миллиона

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - На прошлой неделе в США впервые заявки на пособие по безработице подали 5,245 млн человек, сообщило Министерство труда. Показатель превысил 5 млн третью неделю к.

Экономический кризис

На предыдущей неделе, по пересмотренным данным, таких заявок было 6,615 млн, а не 6,606 млн.

Опрошенные Bloomberg аналитики предполагали, что неделей позже их число сократится до 5,5 млн, эксперты Trading Economics - до 5,25 млн.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 4 апреля, подскочило на 4,53 млн - до 11,976 млн. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали роста показателя на 5,805 млн с ранее объявленных 7,445 млн.

После введения ограничений для бизнеса из-за коронавируса число обратившихся за пособием по безработице в США превысило 21 млн человек, пишет MarketWatch. До этого пособия по безработице получали 1,7 млн американцев.

Как отмечает The New York Times, за месяц экономика США потеряла примерно столько же рабочих мест, сколько было создано за последнее десятилетие. С июля 2009 по февраль 2020 года количество рабочих мест в стране выросло примерно на 22 млн.

Экономисты считают, что уровень безработицы в США может достигнуть 15% - максимума со времен Великой депрессии.

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Хроника 27 января – 16 апреля 2020 годаЭкономический кризис
США Минтруда коронавирус

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