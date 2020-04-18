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Экс-главу "Детского мира" назначили президентом АФК "Система"

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО АФК "Система" утвердил в должности президента корпорации Владимира Чирахова, который до апреля текущего года возглавлял один из публичных активов АФК - ПАО "Детский мир".

Чирахов вступает в новую должность 20 апреля, говорится в пресс-релизе АФК.

Совет директоров также избрал ранее возглавлявшего "Систему" Андрея Дубовскова заместителем председателя совета директоров корпорации.

Об уходе Владимира Чирахова с поста главы "Детского Мира" стало известно в марте. Полномочия Чирахова в ритейлере прекратились досрочно со 2 апреля. С 3 апреля он является председателем совета директоров этой компании.

Чирахов пришел в "Детский мир" в марте 2012 года. Сначала он занял пост заместителя гендиректора по коммерческим вопросам, а в октябре 2012 года был назначен гендиректором. В августе 2018 года совет директоров компании продлил его полномочия на посту гендиректора до 9 октября 2021 года.

Андрей Дубовсков возглавил АФК в марте 2018 года. Тогда совет директоров "Системы" утвердил его в должности сроком на три года. До назначения президентом АФК Дубовсков с 2011 года возглавлял крупнейшую "дочку" "Системы" - ПАО "МТС".

Система Детский мир Владимир Чирахов Андрей Дубовсков

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