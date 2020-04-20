Костин оценил потери банков от коронавируса в сумму до 2,5 трлн рублей

ВТБ пока не собирается просить поддержки у государства и не пересматривал дивидендную политику

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Принятый правительством комплекс мер по поддержке компаний, пострадавших от коронавируса, может стоить банковскому сектору порядка 400 млрд рублей, а в случае каскада неплатежей предприятий по кредитам потери банков могут достигнуть 2,5 трлн рублей, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.

"Но мы уже можем привести оценку кризиса к текущему моменту: принятый правительством комплекс мер - это и нулевые кредиты, и отсрочки по выплатам кредитов - может стоить банковскому сектору порядка 400 млрд рублей. Это посильная ноша для банков с учетом того, что чистая прибыль банковского сектора прошлого года была 1,7 трлн рублей. Но мы понимаем, что главный риск - кредитный. На отрасли, которые уже признали пострадавшими, российский банковский сектор выдал 3 трлн рублей и еще 1,5 трлн рублей на лизинговые компании в сфере повышенного риска, например, авиатехника, вагонный парк и так далее. Поэтому, когда эти предприятия не смогут оплачивать в срок кредиты, удар будет серьезным. Мы это все понимаем", - сказал глава ВТБ.

По самой пессимистичной оценке, считает Костин, банковский сектор России может потерять 2,5 трлн рублей.

"Это сильный удар. Но я все-таки надеюсь на более благоприятный исход и что мы сумеем справиться. Это будет зависеть от того, насколько быстро восстановится производство, и в том числе в тех секторах, которые сегодня находятся под особым давлением", - добавил он.

По словам Костина, ВТБ пока не собирается просить поддержки у государства и не пересматривал дивидендную политику, но каким окажется удар по финансовым результатам банка, будет понятно к сентябрю.

Банк планировал в этом году заработать 220-230 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против 201 млрд рублей годом ранее. Однако этот прогноз был озвучен в конце февраля, еще до обострения кризиса, вызванного коронавирусом и падением цен на нефть. Банк также планировал выплатить в этом году дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год, или около 100,5 млрд рублей.

"Мы в данный момент не рассматриваем вопрос о поддержке. Вот американские банки существенно снизили результаты своего первого квартала, заложив резервы не под существующие даже проблемы, а под будущие. В принципе, если это вынести за скобки, то результаты первого квартала у российского банковского сектора хорошие, они, вместе с прибылью прошлого года, дают определенную подушку безопасности", - заявил Костин.

Глава ВТБ прогнозирует трудности для банков во втором квартале: доходы банков, по его мнению, могут не только упасть, но и "выйти в минус".

"Сейчас нам трудно пересматривать прогнозные результаты этого года, потому что с учетом кризиса это практически невозможно делать. Надо будет по факту смотреть. Но был принят закон о переносе годовых собраний акционеров. Это дает возможность банкам посмотреть на то, как они подойдут к середине года или даже к третьему кварталу, с какими результатами, возможностями, перспективами, включая выплату дивидендов. Пока мы не пересматривали политику по дивидендным выплатам. Банк сегодня по финансовому результату этот удар не ощутил. Но мы его просчитываем, а каким он будет, станет понятно к сентябрю. Время серьезных испытаний для банков только наступает", - отметил глава ВТБ.

Он указал, что предоставленные Центробанком регуляторные послабления облегчают банкам жизнь, но это временные меры, на которые нельзя долго опираться. "Поэтому для банка, конечно, важно использовать это сегодня, переживая пик кризиса, но в то же время стремиться к выходу из этого режима на предкризисные подходы", - отметил Костин.

На прошлой неделе президент Владимир Путин предложил вести для системообразующих предприятий льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России (сейчас 6%). Кроме того, половина такого кредита будет обеспечена госгарантиями.

Отвечая на вопрос, каков объем потенциальных кредитов на пополнение оборотных средств для системных компаний и какую долю может взять на себя ВТБ, Костин сказал: "На системообразующие предприятия у нас выдано более 1 трлн рублей кредитов, в том числе по отраслям, которые оказались под угрозой. Это правильно - разделить риски и финансовое бремя между государством и банками. Мы подсчитали, что ВТБ может выдержать удар, равносильный удвоению объема невозвратных кредитов. Если удар будет в три раза, в четыре раза мощнее, нам будет труднее справиться".

Он отметил, что в ВТБ уже поступили обращения от крупных компаний по новым кредитам. "Мы договорились, что нужны гарантии. Кроме того, сейчас будет возвращен статус безотзывных гарантий. Это, конечно, серьезно поможет. Я хоть и опасаюсь навлечь гнев Центрального банка, но мне представляется, что ЦБ мог бы предоставлять более дешевые деньги исключительно, я подчеркиваю, по спецпрограммам", - сказал банкир.