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Правительство РФ попросили помочь компаниям с иностранным владением в условиях кризиса

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Американская торговая палата в России обратилась к правительству РФ с просьбой распространить на компании с иностранным владением меры поддержки для малого бизнеса, введенные в связи с пандемией коронавируса, сообщил глава AmCham Алексис Родзянко.

"На возможности ведения бизнеса для малых компаний нынешняя ситуация отразилась наиболее серьезно. Как мы слышим от работающих здесь небольших американских компаний, они попали в особенно тяжелое положение из-за того, что оказываемые российскими правительством меры поддержки малого бизнеса к ним не относятся. Компании, которые более чем на 50% принадлежат иностранному гражданину, не имеют право получать эту поддержку", - сказал Родзянко "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что в связи с этим такие компании в России не имеют возможности сохранить штат. "А это российские рабочие места. Поэтому мы написали правительству, просим, чтобы оказываемая малому бизнесу помощь распространялась и на такие компании тоже", - сказал глава AmCham.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%.

Хроника 27 января – 20 апреля 2020 годаЭкономический кризис
AmCham Алексис Родзянко США

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