Песков назвал популистским план Навального "Пять шагов для России"

Политик Алексей Навальный Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал популистским, поверхностным и не до конца компетентным антикризисный план Алексея Навального по поддержке бизнеса и населения "пять шагов для России".

Пескова спрашивали об этой программе 21 апреля, тогда он ответил, что еще не успел с ней ознакомиться.

"Я не знаю, ознакомились ли другие в Кремле - очень много предметных дел. Но я посмотрел", - сказал он два дня спустя.

По его словам, в этих инициативах "очень много популистского, поверхностного, не имеющего отношения к реальному функционированию страны и экономики". Он объяснил это "поверхностным уровнем компетенции упомянутых составителей этого документа".

Навальный предложил государству выплатить субсидии гражданам с учетом срока карантина, выделить 2 трлн рублей на помощь малому и среднему бизнесу, отменить все налоги для малых предприятий сроком на год и отменить плату за ЖКХ на время эпидемии.