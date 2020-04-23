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Песков назвал популистским план Навального "Пять шагов для России"

Песков назвал популистским план Навального "Пять шагов для России"
Политик Алексей Навальный
Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал популистским, поверхностным и не до конца компетентным антикризисный план Алексея Навального по поддержке бизнеса и населения "пять шагов для России".

Пандемия коронавируса

Пескова спрашивали об этой программе 21 апреля, тогда он ответил, что еще не успел с ней ознакомиться.

"Я не знаю, ознакомились ли другие в Кремле - очень много предметных дел. Но я посмотрел", - сказал он два дня спустя.

По его словам, в этих инициативах "очень много популистского, поверхностного, не имеющего отношения к реальному функционированию страны и экономики". Он объяснил это "поверхностным уровнем компетенции упомянутых составителей этого документа".

Навальный предложил государству выплатить субсидии гражданам с учетом срока карантина, выделить 2 трлн рублей на помощь малому и среднему бизнесу, отменить все налоги для малых предприятий сроком на год и отменить плату за ЖКХ на время эпидемии.

Дмитрий Песков Алексей Навальный коронавирус Кремль

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