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Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты сотрудникам

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк России планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.

Первый кредит по программе уже выдан, сообщил банк. В пресс-релизе отмечается, что по условиям программы срок ведения деятельности компаний должен быть не менее 1 года, срок кредитования - до 1 октября 2020 года. "Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть (исходя из количества месяцев срока кредитования)", - уточняется в сообщении.

Пандемия коронавируса

Ставка по кредиту для компаний составляет 0% годовых. В программе участвуют все банки РФ, при этом кредитованием занимается банк, реализующий зарплатный проект для предприятия.

"В Сбербанке такие кредиты оформляются как предодобренные и выдаются полностью в электронной форме: посещать отделение банка для оформления заявки и получения средств не требуется", - говорится в пресс-релизе.

Помощь ЦБ компаниям, пострадавшим от коронавируса

ЦБ РФ ранее сообщил, что предоставит банкам кредиты под 4% на 1 год для кредитования компаний для выплаты зарплат сотрудникам. Эти кредиты являются частью программы поддержки МСП, пострадавших от коронавируса COVID-19.

"Общий объем программы составит 130 млрд рублей, а потенциальный объем кредитования по этой программе в Сбербанке может составить около 5 млрд рублей", - отметил зампред правления Анатолий Попов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В то же время ЦБ ранее сообщал, что на кредитование на выплату зарплат МСП может быть направлено 150 млрд рублей из общего лимита программы поддержки малых и средний предприятий в 500 млрд рублей.

Впервые о подготовке программы госсубсидирования кредитов бизнесу на выдачу зарплаты сообщил 26 марта первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он тогда отмечал, что соответствующие обсуждения велись со Сбербанком и ВТБ.

Хроника 27 января – 30 марта 2020 годаЭкономический кризис
Сбербанк

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