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Рестораны в США попросили у Конгресса помощь в $240 млрд на фоне коронавируса

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Представители ресторанной отрасли США в понедельник обратились в Конгресс с просьбой предоставить сектору финансовую помощь в размере $240 млрд.

По данным Национальной ассоциации ресторанов (National Restaurant Association, NRA) США, сейчас в стране прекратили работу четыре из каждых 10 ресторанов, при этом некоторые из них больше не откроются, около 8 млн сотрудников уже были сокращены или отправлены в неоплачиваемый отпуск. На их долю приходится около двух третей всех рабочих мест в американской ресторанной отрасли.

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Организация подсчитала, что рестораны потеряли $30 млрд выручки в марте и могут потерять еще $50 млрд в апреле.

Рестораны являются одними из крупнейших работодателей в США - до пандемии коронавируса в отрасли были заняты более 12,2 млн человек. С учетом сотрудников гостиниц, спортивных объектов и других мест, где подают еду, количество занятых в секторе превышало 15,5 млн.

По словам исполнительного вице-президента NRA по общественным делам Шона Кеннеди, правительственная программа Paycheck Protection Program (PPP) для помощи малому бизнесу является слишком ограниченной для большинства ресторанов.

NRA сообщила, что ресторанам нужны займы больше, чем на восемь недель, и больше гибкости в вопросе распределения полученных средств. Согласно сообщению организации, 60% из 6,5 тыс. владельцев ресторанов, которых опросила NRA, сказали, что действующие на федеральном уровне меры не помогут им обеспечить сотрудникам зарплату на весь период замедления экономической активности.

США коронавирус

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