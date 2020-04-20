Профсоюзы заявили, что COVID-19 лишит работы 200 млн человек в мире

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Из-за распространения коронавируса следует ожидать сокращения миллионов рабочих мест по всему миру, сообщили в Международной конфедерации профсоюзов (МКП).

"По прогнозам, будут потеряны 200 миллионов рабочих мест", - говорится в заявлении МКП, размещенном в понедельник на сайте Федерации независимых профсоюзов России, входящей в международное профсоюзное объединение.

В МКП считают, что "этот кризис жестоко обнажил несостоятельность той модели глобализации, которая была навязана трудящимся". "Системы общественного здравоохранения оказались истощены мерами жесткой экономии, а ограничение прав трудящихся оставило без защиты бесчисленные миллионы работников", - поясняют в профсоюзной конфедерации.

"Мы осуждаем корпоративных хищников, стремящихся извлечь выгоду из кризиса. Мы требуем, чтобы все компании не на словах, а на деле уважали права работников. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность борьбе с ультраправыми силами, чтобы не дать им нажиться на этом кризисе, продолжать подрывать демократию и права человека", - заявляют в МКП.

На днях профсоюзы заявили, что около 3 млрд трудящихся в мире оказались в сложном положении из-за COVID-19. "Пока государства борются с пандемией коронавируса, полное или частичное закрытие предприятий затронуло более четырех из каждых пяти трудящихся, или 81% от общего числа наемных работников в мире, равного 3,3 миллиарда человек", - говорилось в совместном заявлении Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) и четырех ведущих профсоюзных центров, входящих в Международную конфедерацию труда (МКТ).