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Песков призвал не придавать обвалу майских фьючерсов на WTI апокалиптическую окраску

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Обвал цен на нефтяные майские фьючерсы, произошедший 20 апреля, является спекулятивным.

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"Вчера произошел обвал цен на фьючерсы, на майские фьючерсы. Цены на нефть уходили в отрицательные значения. Что касается вот этой вот свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно такой спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май. И безусловно этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами во вторник.

"Все специалисты прекрасно отдают себе отчет, что это не является поводом для каких-то чрезмерно негативных оценок текущей реальности, потому что цены на нефть демонстрируют хоть и не положительную динамику, но они не подвержены таким обвальным изменениям, как это коснулось фьючерсов", - пояснил Песков. "Эта ситуация неприятная, тем не менее, не нужно ее ассоциировать с текущей динамикой изменения цен на нефть сегодняшнего дня", - сказал пресс-секретарь президента.

"Главное здесь, что наше правительство и наше руководство располагает всеми необходимыми резервами для демпфирования негативных последствий такой международной волатильности для нашей экономики. И конечно при необходимости все эти ресурсы, которые имеются под рукой, будут задействованы", - заявил Песков.

Обвал цен WTI в отрицательную зону вызван общим кризисом на рынке нефти, где наблюдается рекордный избыток предложения, а объявленное снижение добычи странами ОПЕК+ так и не началось. Отсутствие свободных емкостей для хранения в США при этом и дальше будет оказывать негативное влияние на цены. По данным агентства Bloomberg, резервуары в Кушинге будут полностью заполнены на первой неделе мая.

Президент США Дональд Трамп сказал в понедельник, что падение цен - "краткосрочное явление", и цены на нефть "примерно через месяц будут на уровне в $25-$28 за баррель".

Дмитрий Песков

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