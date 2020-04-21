FT отметила рост количества простаивающих буровых установок в Северном море

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Увеличение числа незадействованных буровых установок в Северном море при падающих котировках нефти свидетельствует о приближении кризиса в нефтегазовой промышленности Великобритании, пишет Financial Times.

Число буровых установок в шотландском порту Кромарти-Ферт, где стоят не использующиеся нефтяные платформы, выросло до 16 против в среднем 12 в 2016 году, когда предыдущий кризис достиг пика. На девяти платформах остаются члены экипажа, готовые при необходимости возобновить работы. Однако остальные семь буровых установок вряд ли покинут порт в ближайшее время.

Как отмечает FT, Кромарти-Ферт стал барометром состояния нефтяной промышленности Великобритании во время падения нефтяных цен в 2014 году, когда порт превратился в "кладбище буровых установок".

Число незадействованных платформ увеличивается и в других портах Шотландии, включая Данди.

Нефтяные цены продолжают снижаться, несмотря на новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи на рекордные 9,7 млн б/с, что создает проблемы для месторождений на более поздней стадии разработки, таких как месторождения Северного моря.

"После окончания кризиса в области здравоохранения мы столкнемся с масштабным кризисом в отрасли", - отмечает представитель профсоюза RMT в Абердине, в Шотландии, Джейк Моллой.

По его оценке, примерно 1500 работников нефтяной промышленности в Северном море участвуют в переговорах о сокращении штатов компаний.

В 2014 году в добыче нефти и газа на британском шельфе были задействованы 41 300 человек. В 2016 году их стало 35 600, к 2018 году - 36 800. Профсоюзы опасаются, что нынешний кризис может привести к массовым сокращениям.

По прогнозу торговой ассоциации нефтегазовой отрасли Великобритании OGUK, операторы месторождений сократят капитальные расходы в этом году на 30% - до 4-4,5 млрд фунтов. Помимо этого, представители отрасли могут получить отрицательные денежные потоки - лишь в третий раз за последние 30 лет.

OGUK ожидает, что бурение сократится более чем на треть до рекордно низкого уровня. Инвесторы должны были вынести окончательное решение по 12 новым проектам в 2020 году, отмечает FT. Siccar Point и Royal Dutch Shell отложили одобрение проекта разработки месторождения Камбо, находящегося в 125 километрах к северо-западу от Шетландских островов.

Независимый производитель нефти EnQuest в марте принял решение не возобновлять добычу на двух месторождениях, которая была приостановлена из-за ремонтных работ.

Многие ветераны отрасли считают, что из-за нынешнего кризиса часть нефтегазовых ресурсов Северного моря так и останется в недрах. Еще до вспышки коронавируса возникали вопросы о совместимости добычи нефти и газа в Северном море и цели Великобритании по сокращению нетто-выбросов парниковых газов до нуля к 2050 году.

Британский нефтегазовый регулятор Oil and Gas Authority в 2018 году считал экономически выгодной добычу 10-20 млрд баррелей нефтяного эквивалента в Северном море. Однако профессор университета Абердина Алекс Кемп предупреждал, что уровень активности в регионе "очень чувствителен к изменению нефтяных цен". В прошлом году он заявил, что при цене в $50 за баррель экономически выгодной была добыча только 8,7 млрд баррелей до 2050 года.