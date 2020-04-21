Майские фьючерсы на WTI вновь перешли к отрицательным значениям

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае растут почти на 90% в ходе торгов во вторник, однако цены остаются отрицательными.

Фьючерс на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 10:15 по московскому времени подорожал на $33,12 (88,01%) - до минус $4,51 за баррель. К окончанию торгов в понедельник цена майских фьючерсов рухнула почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель. Майские фьючерсы на WTI торгуются во вторник последний день.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:22 по Москве составляет $23,64 за баррель, что на $1,93 (7,55%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Обвал цен WTI в отрицательную зону вызван также общим кризисом на рынке нефти, где наблюдается рекордный избыток предложения, а объявленное снижение добычи странами ОПЕК+ так и не началось. Отсутствие свободных емкостей для хранения в США при этом и дальше будет оказывать негативное влияние на цены.

По данным агентства Bloomberg, резервуары в Кушинге будут полностью заполнены на первой неделе мая.

Аналитики Citi предупреждают, что, если ситуация с хранением нефти будет ухудшаться в мире более быстро, цены на Brent последуют вниз за WTI.

Президент США Дональд Трамп сказал в понедельник, что падение цен - "краткосрочное явление", и цены на нефть "примерно через месяц будут на уровне в $25-$28 за баррель".