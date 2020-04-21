Brent потеряла в цене почти 19%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Обвал нефтяного рынка продолжается во вторник: Brent теряет в цене более 18%, июньские фьючерсы на WTI - более 23%, майские контракты на WTI остаются в отрицательной зоне.

Конвульсии, в которых бьется рынок, показывают, насколько тяжелый урон спросу на нефть нанесли ограничения, вводимые правительствами государств по всему миру с целью сдерживания распространения коронавируса.

При том, что производители нефти не могут достаточно быстро сократить добычу, глобальные мощности для хранения нефти оказались фактически исчерпанными, пишет Dow Jones.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 по Москве составила $20,74 за баррель, что на $4,83 (18,89%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов цена этих контрактов опускалась до $18,1 за баррель - минимума с 2002 года.

Июньские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $4,77 (23,35%) - до $15,66 за баррель. Их стоимость опускалась в ходе сессии до $11,6 за баррель, что соответствует минимумам с 1999 года, свидетельствуют данные FactSet.

Майские фьючерсы на WTI, срок действия которых истекает вместе с окончанием основной сессии на NYMEX во вторник (21:30 по Москве), остаются в отрицательной зоне. Их стоимость составляет минус $5 за баррель. К окончанию торгов в понедельник, 20 апреля, цена майских контрактов рухнула на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель.

Падение цены WTI до отрицательного уровня было отмечено впервые в истории и связано с тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

"Все были просто шокированы" - аналитик о беспрецедентном обвале цен на нефть

"Все, что узнали аналитики и нефтетрейдеры за последние 50 или 100 лет, внезапно оказалось под вопросом в понедельник, когда цена WTI оказалась в отрицательной зоне, - отметил аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank Юджин Вайнберг. - Все были просто шокированы".

"Когда стоимость нефти входит в отрицательную зону, это является сигналом, что дисбаланс между спросом и предложением достиг уровня, при котором производители вынуждены платить, чтобы вывести сырье со своего баланса", - сказал аналитик XM Мариос Хаджикириякос.

Страны ОПЕК+ ранее в этом месяце договорились о сокращении добычи в общей сложности почти на 10 млн баррелей в сутки (б/с), однако новое соглашение начнет действовать лишь в мае. Сделка ОПЕК+ должна была положить конец ценовой войне на нефтяном рынке между Саудовской Аравией и Россией, которая началась вслед за развалом действовавшей несколько лет сделки ОПЕК+, причем как раз в момент резкого падения спроса на сырье из-за пандемии коронавируса.

"Мы увидели сразу двух "черных лебедей" - это коронавирус и развал сделки ОПЕК+. Все это спровоцировало драматический обвал цен на нефть", - отмечает аналитик ActivTrades Карло Альберто де Каса.

Новое соглашение ОПЕК+, по мнению большинства экспертов, недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса, которое может составить порядка 30 млн б/с.