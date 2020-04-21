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Аналитик Raiffeisenbank допустил дальнейшее падение котировок нефти

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть могут продолжить снижение из-за "изоляции" спроса, говорится в обзоре аналитика Raiffeisenbank Андрея Полищука.

Экономический кризис

"Страны ОПЕК+ продолжают добывать максимальные объемы нефти, так как сделка начнет действовать только с мая. То есть текущие произведенные объемы попадут на рынки Европы и США только в мае, когда будут подходить к экспирации следующие фьючерсные контракты, и заполненность хранилищ действительно может приблизиться к пиковым значениям", - пишет он.

20 апреля на торгах майскими фьючерсами на американский сорт нефти West Texas Intermediate (WTI) котировки ушли в минус и достигали отрицательного значения в минус $37 за баррель, так как владельцы нефти готовы были доплачивать, лишь бы избавиться от "нефтяных бочек", в связи с приближением последнего дня торгов майскими фьючерсами, и других шансов его перепродать может не остаться.

"Видимо, эту конкретную нефть практически невозможно было сбыть, а трейдеры, которые рассчитывали перепродать купленные ранее объемы, не готовы хранить их до лучших времен. Стоит отметить, что июньский фьючерс на WTI торгуется на уровне $20 за баррель, а на вчерашних торгах его котировки упали всего лишь на $3. Ситуация также более стабильна и на европейском рынке", - говорится в обзоре.

По мнению Полищука, небывалый дисбаланс на рынке нефти из-за мер по ограничению распространения коронавируса остается основной причиной падения нефтяных котировок. На рынке возникают опасения по поводу возможности физически накапливать производимые объемы, так как хранилища близки к переполнению.

WTI США Европа Raiffeisenbank

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