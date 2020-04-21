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Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с начала апреля на фоне обвала нефти и рубля

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, во вторник упал ниже рубежа 1000 пунктов впервые с начала апреля на фоне обвала нефти и рубля из-за сокращения спроса на сырье и критического заполнения нефтехранилищ в условиях мирового карантина из-за коронавируса COVID-19.

К 15:57 по Москве индекс РТС упал до 999,82 пункта (-6,4%), индекс МосБиржи откатился до 2450,11 пункта (-3%), основные "фишки" на Мосбирже подешевели в пределах 5,6%.

Доллар вырос до 77,21 руб./$1 (+1,66 рубля), июньская нефть Brent упала до $19,66 за баррель (-23,1%), июньская WTI - до $14,33 за баррель (-30%), а майский контракт на WTI, который во вторник завершает обращение, стоит минус $4,8 за баррель (-87,2%).

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