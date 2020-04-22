Профучастники попросили "Мосбиржу" продолжать торги деривативами при отрицательных ценах на базовый актив

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - НАУФОР просит "Московскую биржу" предоставить участникам рынка и их клиентам возможность продолжать торги производными финансовыми инструментами и при отрицательных значениях цен на базовый актив, а также при при достижении границы ценового коридора дериватива в ходе вечерней торговой сессии.

Соответствующее письмо, с которым ознакомился "Интерфакс", ассоциация направила главе "Мосбиржи" Юрию Денисову.

"С учетом того, что иностранные биржи допускают возможность торгов в аналогичных условиях базовыми активами для финансовых инструментов, обращающихся на "Московской бирже" и сходными с торгуемыми на "Московской бирже" финансовыми инструментами, в том числе инструментами, цены которых используются для определения обязательств по соответствующим инструментам, чрезвычайно важно, чтобы и "Московская биржа" предоставляла российским участникам торгов возможность совершать операции даже после превышения лимитов колебаний цен сделок, а также перехода цен в отрицательные значения", – говорится в письме.

В противном случае российские участники торгов будут лишены возможности минимизировать свои убытки и максимально быстро закрывать позиции.

Профучастники просят биржу принять решение в кратчайшие сроки, "поскольку вероятность значительного изменения цен на обращающиеся на "Московской бирже" производные финансовые инструменты, в том числе с переходом в область отрицательных чисел, сохраняется", – говорится в письме. Ассоциация готова принять участие в обсуждении вариантов предлагаемых изменений.

Чикагская товарная биржа СМЕ 8 апреля опубликовала на своем сайте консультативный документ, в котором предупредила участников торгов о риске возможного падения энергетических цен до нуля и ухода в отрицательную зону. Биржа также предупредила, что ее системы смогут обработать отрицательные значения цен.

Как сообщалось ранее, "Московская биржа" во вторник приостановила торги майским фьючерсом на нефть WTI с исполнением 21 апреля 2020 года. Цена исполнения равна минус $37,63 за баррель – значение расчетной цены соответствующего фьючерса, которая определяется Нью-Йоркской биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля.

Решение о приостановке торгов "Московская биржа" приняла, чтобы "не допустить возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля": впервые в истории трейдеры были вынуждены платить покупателям, чтобы избавиться от сырья. Еще одной причиной приостановки торгов стало то, что брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами, и их появление могло привести к проблемам по всему рынку, пояснял журналистам представитель биржи.

"Эта приостановка не повлияла на цену исполнения (экспирацию) фьючерса. "Московская биржа", как и другие основные торговые площадки, на которых обращается аналогичный контракт (ICE, BOVESPA, MCX India), определяет цену исполнения фьючерса в соответствии с ценой на соответствующий фьючерс на бирже NYMEX в предпоследний день торгов, когда ликвидность контракта еще высока. Таким образом, в строгом соответствии со спецификацией контракта цена его исполнения на "Московской бирже" была определена накануне экспирации, 20 апреля", – отмечал он. В обычной ситуации торговля фьючерсом на нефть WTI на "Московской бирже" в день исполнения контракта носит технический характер, происходит вокруг цены экспирации и уже не влияет на ее формирование.

"Московская биржа" попросила во вторник CME Group (в нее входят Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX и Чикагская товарная биржа) разъяснить, как использовать в расчетах отрицательную цену майского фьючерса WTI, а также сообщить о возможных планах изменения правил определения цены исполнения контракта. Если CME Group изменит цену майского контракта, "Московская биржа" рассмотрит возможность перерасчета цены экспирации соответствующего контракта для своих клиентов, отмечал представитель биржи.

Торги фьючерсами на срочном рынке "Мосбирже" проходят в вечернюю (с 19:00 по 23:50 по Москве) и дневную сессии (с 10:00 по 18:45 по Москве). Биржа проводила торги 20 апреля, однако в вечернюю сессию во вторник цена фьючерса достигла нижней границы ценового коридора, установленного биржей, – $8,84 – и система перестала принимать заявки с меньшими ценами.

Согласно данным "Московской биржи", на 20 апреля было открыто 60,6 тысячи позиций по этому контракту. При этом длинные позиции, по которым и был зафиксирован убыток, держали более 750 физлиц (29 тысяч открытых позиций). Юридические лица в основном открывали короткие позиции: только 13 юрлиц держали 8,1 тысячи "лонгов". То есть эти клиенты, будучи в "лонгах", вынуждены были зафиксировать убыток $8,84 за баррель и покрыть сверху $37,63 за баррель. По оценке экспертов, совокупный убыток мог составить более миллиарда рублей.

На "Московской бирже" торгуются фьючерсы на нефть двух марок: Brent и Light Sweet Crude Oil (соответствует поставочному контракту WTI на бирже NYMEX). Подавляющая часть активности инвесторов сосредоточена в контрактах на нефть марки Brent: среднемесячный объем торгов фьючерсом на нефть марки Brent в 2020 году составил 2,6 триллиона рублей, а на нефть марки WTI – 2,9 миллиарда рублей.