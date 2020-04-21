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В "ЛУКОЙЛе" объяснили, что роботы "уперлись и загнали" цену WTI в минус

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Падение цены нефти марки WTI (West Texas Intermediate) до отрицательных значений не так печально для российской нефти, считает вице-президент "ЛУКОЙЛа" мсовладелец компании Леонид Федун.

"Инвесторы этого испугались (переизбытка нефти на рынке и нехватки хранилищ - ИФ) и начали продавать фьючерсы. И, кроме того, тут смешно то, что сегодня торгуют не люди, сегодня торгуют роботы. И роботы - это алгоритмы, которые уперлись в эту систему и тут же начали продавать и загнали ее (цену WTI - ИФ) до отрицательных значений", - объяснил он в эфире "Первого канала".

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"Для российской нефти это все (отрицательная цена WTI - ИФ) не так печально, хотя достаточно тоже больно. Поскольку соглашение ОПЕК+ начнет действовать только в мае, и, к сожалению, только к середине мая мы можем надеяться на то, что начнет рынок разгружаться. Но, опять-таки, благодаря соглашению с ОПЕК мы можем пройти по самому краю, а без этого соглашения, конечно, мы бы залились нефтью и вынуждены были останавливать скважины в аварийном режиме", - отметил Федун.

По словам топ-менеджера "ЛУКОЙЛа", в целом, все будет зависеть от того, как начнут снимать карантин в разных странах мира.

"Китай снял (карантин - ИФ), сегодня Китай вышел на уровень потребления нефти, близкий к тому, как это было, где-то 10 млн б/с он потребляет. Но, скажем, Индия до сих пор находится в жесточайшем карантине, потребление упало на 50%, США находятся в жесточайшем карантине. Ну, про Италию, Европу вы знаете. Но благодаря сделке ОПЕК+, я бы надеялся, что мы этот край пропасти не переступим", - сказал он.

Накануне в понедельник майские фьючерсы на нефть WTI упали более чем на 50%, достигнув минимальной отметки более чем за 30 лет на фоне опасений по поводу переполнения американских нефтехранилищ в условиях рекордно низкого мирового спроса.

ЛУКОЙЛ Леонид Федун WTI

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