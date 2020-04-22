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"Дело" по итогам оферты консолидировало 99,64% акций "Трансконтейнера"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Структура группы "Дело" - ООО "Дело-Центр" - консолидировала 99,64% акций ПАО "Трансконтейнер", следует из сообщения оператора.

Изменение доли произошло 10 апреля. До этого "Дело" владело 50% + 2 акции "Трансконтейнера". Их оно приобрело у "Российских железных дорог" в конце 2019 г. по итогам соответствующего аукциона. В капитал группы при этом вошла государственная корпорация "Росатом" (30% с опционом еще на 19%).

До 10 апреля ООО "Енисей Капитал" Александра Абрамова и Романа Абрамовича владело 25,1%, ВТБ - 24,47%. Банк имел форвардный контракт с "Енисеем", он был реализован. При этом "Енисей Капитал" недавно принял оферту "Дела" на выкуп его доли, включая "форвард".

"Трансконтейнер" владеет и управляет более 83 тыс. крупнотоннажных контейнеров, около 30 тыс. вагонов-платформ для их перевозки, более 400 автомобилей и свыше 200 единиц погрузочной техники. Оператор имеет сеть терминалов в РФ (примерно на 40 станциях) и доли в "дочках" и совместных предприятиях в различных странах.

Дело Трансконтейнер

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