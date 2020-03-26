"Дело" консолидирует 99,6% акций "Трансконтейнера"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Структура Александра Абрамова и Романа Абрамовича ООО "Енисей Капитал" и ВТБ приняли оферту группы "Дело" на выкуп их долей в ПАО "Трансконтейнере". Группа "Дело" сообщила, что консолидирует более 99,6% акций ведущего российского контейнерного оператора ПАО.

В ноябре 2019 года структура группы - ООО "Дело-Центр - выиграла аукцион на приобретение 50% плюс 2 акций "Трансконтейнера", предложив за акции 60,3 млрд рублей.

"25 марта 2020 года завершился срок оферты ООО "Дело-Центр" о приобретении всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Трансконтейнер". В рамках оферты миноритарные акционеры предъявили к выкупу 6 897 511 акций (49,6410%)", - сообщила группа.

Цена сделки составила 8 679 рублей 52 копейки за акцию. Общая стоимость пакета 99,6410% превысит 120 млрд рублей.

"Мы были готовы к любому решению акционеров ПАО "Трансконтейнер", чей опыт и компетенции мы оцениваем по достоинству. Вариант приобретения до 100% компании прорабатывался наравне с альтернативой. Консолидация 99,6% актива группой компаний "Дело" откроет дополнительные возможности для синергии транспортного-логистического бизнеса группы, включая портовые и железнодорожные контейнерные активы, которые мы будем развивать с нашими партнерами ГК "Росатом", - заявил через пресс-службу президент "Дела" Сергей Шишкарев.

В ближайшее время в "Трансконтейнере" будет сформирован новый совет директоров, который возглавит Шишкрев.

"Стратегия развития компании будет дорабатываться после завершения формальных процедур по выкупу акций", - отметил он.

"Дело-Центр" обязан в течение 17 дней произвести оплату акций в рамках обязательного предложения, после чего акции перейдут в собственность группы. Финансирование выкупа акций будет осуществляться за счет привлечения кредита в Сбербанке.

О том, что "Енисей и ВТБ приняли оферту, сообщали ранее источники "Интерфакса". ООО "Енисей Капитал" примет оферту группы "Дело" на выкуп своей доли в "Трансконтейнере" (25,1%), утверждал источник "Интерфакса", знакомый с деятельностью транспортного холдинга. По его словам, стороны подпишут соответствующие документы. При этом, говорил собеседник агентства, будет выкуплен и пакет акций оператора (24,47%), который находится у ВТБ. Банк имеет форвардный контракт со сторонним инвестором, не называя при этом его. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" утверждает, что это "Енисей".