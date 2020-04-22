ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.

На прошлой неделе ЕЭК опубликовала пресс-релиз, в котором говорилось, что комиссия рассматривает меры макроэкономической и денежно-кредитной политики для обеспечения экономической стабильности стран ЕАЭС. К пресс-релизу прилагалась презентация Глазьева, давнего оппонента финансово-экономического блока российского правительства и Центробанка.

В ней министр ЕЭК по интеграции и макроэкономике назвал мировой кризис "следствием глубоких структурных изменений в мировой экономике, обусловленных сменой технологических и мирохозяйственных укладов", и предложил реализовать ряд стабилизационных мер. В частности, Глазьев выдвинул идею "налога Тобина". "Следует принять общепринятые в мировой практике меры по нейтрализации атак валютных спекулянтов, использующих колебания нефтяных цен для манипулирования курсом рубля. С целью ограничения вывоза капитала за рубеж можно ввести налог на неторговые валютообменные операции, сборы от которого использовать в общих целях", - говорится в презентации.

Вскоре после этой публикации ЦБ направил в Минэкономразвития письмо, в котором подверг критике действия Глазьева, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств. Информация, изложенная в обращении Глазьева, "содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России", цитирует письмо собеседник агентства.

В этой связи ЦБ предложил Минэкономразвития "рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности" Глазьева как члена коллегии ЕЭК от РФ.

В ЦБ от комментариев отказались. В Минэкономразвития и ЕЭК пока также никак не прокомментировали эту тему. После публикации презентации Глазьева в ЕЭК заявляли, что идея министра о введении налога с оборота всех валютных операций пока является только предложением для аналитической проработки.

Глазьев много раз поднимал тему борьбы с "валютными спекуляциями", обвиняя Центробанк в том, что, перейдя от таргетирования курса к таргетированию инфляции, он отдал курс рубля на откуп финансовым спекулянтам. О так называемом "налоге Тобина" Глазьев также говорил неоднократно. Например, в интервью "Московскому комсомольцу" в 2016 году он заявил, что введение такого налога "позволяет поставить заслон на пути тех валютно-обменных операций, за которыми не стоит никаких импортных контрактов".

До сих пор радикальные предложения Глазьева не находили поддержки у российских властей. Так, например, когда в апреле 2016 года он написал в твиттере, что "в созданной Банком России "новой реальности" выживают только спекулянты, а производство умирает", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что данное заявление является личной точкой зрения Глазьева и "никоим образом не отражает позицию администрации президента".