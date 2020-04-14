Глазьев, став министром ЕЭК, вернулся к идее "налога на валютные спекуляции"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Сергей Глазьев, многолетний оппонент ЦБ РФ и финансово-экономического блока правительства, получив статус министра ЕАЭС, вернулся к одной из своих базовых идей - налогу на "валютные спекуляции".

Презентацию Глазьева "О прогнозах динамики мировой экономики в условиях пандемии COVID-19 и возможных стабилизационных мерах в рамках ЕАЭС" Евразийская экономическая комиссия опубликовала на своем сайте. Глазьев, ранее занимавший пост советника президента РФ, с октября прошлого года является членом коллегии (министром) по интеграции и макроэкономике ЕЭК.

В презентации, среди прочего, предлагается рассмотреть "меры по нейтрализации спекулятивных атак" и "защиты финансового рынка от угроз дестабилизации". Это, в частности, "фиксация валютной позиции коммерческих банков", "введение временного лага между заявкой на покупку и поставкой валюты", а также "введение налога на валютные спекуляции (по ставке 0,01% от объема биржевой торговли валютой)". Налог, по расчетам Глазьева, даст в бюджет ЕАЭС 30 млрд рублей в год, которые союз мог бы направить на финансирование "целевых программ и проектов".

Глазьев много раз поднимал тему борьбы с "валютными спекуляциями", обвиняя Центробанк в том, что перейдя от таргетирования курса к таргетированию инфляции, он отдал курс рубля на откуп финансовым спекулянтам. О так называемом "налоге Тобина" Глазьев также говорил неоднократно. Например, в интервью "Московскому комсомольцу" в 2016 году он заявил, что введение такого налога "позволяет поставить заслон на пути тех валютно-обменных операций, за которыми не стоит никаких импортных контрактов".

До сих пор радикальные предложения Глазьева не находили поддержки у российских властей. Так, например, когда в апреле 2016 года он написал в твиттере что "в созданной Банком России "новой реальности" выживают только спекулянты, а производство умирает", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что данное заявление является личной точкой зрения Глазьева и "никоим образом не отражает позицию администрации президента".