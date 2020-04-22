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Нефть Brent подорожала до $20,94 после выхода данных о запасах в США

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок уверенно растут на торгах в среду после публикации данных Минэнерго США о запасах в стране.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:37 по московскому времени составляет $20,94 за баррель, что на $1,61 (8,33%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $2,84 (24,55%) - до $14,41 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 апреля, подскочили на 15 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина в Штатах за неделю повысились на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 7,9 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали увеличения запасов нефти на 12,9 млн баррелей по итогам прошлой недели. По их прогнозу, запасы бензина выросли на 5,7 млн баррелей, дистиллятов - на 3,7 млн баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 17 апреля, выросли на 13,2 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 3,4 млн баррелей, а дистиллятов - на 7,6 млн баррелей.

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Президент США Дональд Трамп сказал, что возобновление работы американской экономики - это лучший способ решить проблему рухнувших цен на нефть. "Самое действенное - это возобновить работу экономики страны... Это - намного эффективнее других мер", - сказал он на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос о том, что ещё он может предпринять для решения проблемы с нефтью.

Тем временем ОПЕК в твиттере сообщила, что несколько министров стран ОПЕК+ во вторник провели неофициальную видеоконференцию для обсуждения "нынешней драматической ситуации на рынке нефти". При этом, как сообщают арабские СМИ, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ не участвовали в неофициальной видеоконференции.

По информации СМИ, участники совещания обсудили вопрос о немедленном сокращении добычи нефти, не дожидаясь 1 мая. О конкретных договорённостях не сообщается.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings по-прежнему прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent по итогам 2020 года на уровне $35 за баррель, говорится в Мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO). В следующем году ожидается повышение до $45 за баррель.

нефть

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