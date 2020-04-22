Рынок акций РФ вырос в среду благодаря отскоку нефти после обвала

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и благодаря наметившемуся отскоку нефти после обвала (Brent превысила $20 за баррель); индекс МосБиржи отыграл потери предыдущих дней и поднялся к уровню недельной давности во главе с нефтяными бумагами.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2573,41 пункта (+3,4%), индекс РТС - 1066,01 пункта (+5,3%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 7,9%. Доллар упал до 76,06 рубля (-1,03 рубля).

В лидерах роста выступили акции "Татнефти" (+7,9% и +6,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+7,5%), "Сургутнефтегаза" (+6,3%), "Роснефти" (+5,9%), МосБиржи (+4,5%), "Башнефти" (+4,1%), "Газпром нефти" (+4%), "Газпрома" (+3,5%), ПАО "Полюс" (+3,5%), "ФСК ЕЭС" (+3%), "НОВАТЭКа" (+2,8%).

Сделка "Мечела" и основателя Yota

Акции "Мечела" по итогам торгов просели на 0,4%, а "префы" - выросли на 12,5%. Днем бумаги "Мечела" взлетали более чем на 10% на новостях о закрытии сделки по продаже 51% в Эльгинском проекте компании "А-Проперти" сооснователя Yota Альберта Авдоляна за 89 млрд рублей. Одновременно "Мечел" подписал соглашения о реструктуризации долга с Газпромбанком и ВТБ: срок погашения продлен на 7 лет - до марта 2027 года с возможностью дополнительного продления на 3 года.

По условиям соглашения, "Мечел" направит выручку от продажи доли в Эльге на досрочное погашение задолженности перед банками пропорционально их доле: 57,4% от суммы сделки будут направлены на выплаты ВТБ и 42,6% - Газпромбанку.

В результате, с учетом отказа от опциона Газпромбанка на 49% Эльги долговая нагрузка компании снизится на 145 млрд рублей и составит 335 млрд рублей.

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (+6,8%), "МРСК Северо-запада" (+6,5%), ОАО "GTL" (+5,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+5,2%), ПАО "РБК" (+5%), Эн+ (+4,2%), GDR X5 Retail (+4,1%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (+4,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-17,8%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-3,9%), ПАО "Диод" (-3,7%), ПАО "Фармсинтез" (-3,4%), ПАО "Белуга групп" (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 97,655 млрд рублей (из них 14,148 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 15,987 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа").

В лидерах роста выступили бумаги нефтяников

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, рынок акций в среду показал ощутимый отскок вверх на фоне возросших торговых оборотов. В лидерах роста выступили бумаги нефтяников и акции МосБиржи. Менеджмент МосБиржи не планирует менять ранее выданных рекомендаций по дивидендам за 2019 год, что подогревает спрос, поскольку по другим эмитентам ситуация с дивидендами может оказаться печальной. Акции "Мечела" локально подскочили на фоне известий о продаже контрольных долей в компаниях Эльгинского проекта за 89 млрд руб.

На мировых фондовых площадках в среду преобладает рост индексов. В США Сенат одобрил дополнительную помощь экономике на $350 млрд, также появились позитивные данные по ситуации с эпидемией. Нефть делает попытки отскока после обвала, хотя запасы в Кушинге продолжают активно увеличиваться, прибавив за неделю 5,4 млн баррелей, отмечает Беденков.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в США почти одобрена программа помощи экономике на $480 млрд вместо ранее предлагавшейся на $350 млрд. Нефть Brent уходила ниже $16 за баррель в утренние часы, но затем смогла отыграть потери.

Тревожность немного ослабла, рост золота на 2,5% продолжил поддерживать интерес к бумагам Polymetal и "Полюса". Графики роста цены золота и бюджетного дефицита США заметно коррелируют на историческом горизонте. Соответственно, интерес к золоту только усилится по мере роста государственных обязательств в мире.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что с 4 мая могут начаться смягчения в режиме карантинных мер. На европейских рынках преобладал оптимизм, хотя отдельные корпоративные истории портили картину дня (французская торговая сеть Kering сообщила о резком падении продаж в I квартале на фоне пандемии COVID-19).

Brent вышла в "плюс" на ожиданиях эффекта от новой сделки ОПЕК+

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока рано делать какие-то выводы по поводу обвала котировок нефти, но необходимо дождаться влияния новой сделки ОПЕК+. Однако Brent уже не готова ждать и вышла в "плюс", а учитывая навес "коротких" позиций, на рынке может реализоваться более заметный отскок. В целом рынки вновь сосредоточены на денежных потоках поддержки экономики, отвергая текущий момент. Российский рынок акций смотрит в будущее, ориентируясь на восстановление рынка нефти с мая, считает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, в среду российский фондовый рынок смог отыграть потери начала недели на улучшении внешнего фона. В частности, нефть марки Brent поднималась выше $21 за баррель, этот отскок позволил индексу МосБиржи подняться выше уровней закрытия предыдущей недели.

Однако, несмотря на уверенный рост в ходе торгов, техническая картина продолжает говорить в пользу продолжения негативной динамики и отступления рынка к минимумам года. Отменой данного сценария может выступить преодоление индексом МосБиржи сопротивления на уровне 2700 пунктов.

Также стоит помнить о сохраняющейся слабости рынка энергоносителей, где остается вероятность возобновления снижения и закрепления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазоне $15-20 за баррель. В этом случае российские акции вновь окажутся под давлением, считает Зварич.

Как отмечает директор по инвестициям компании "Сбербанк управление активами" Ренат Малин, сокращение добычи нефти позволит сбалансировать рынок нефти во втором полугодии.

Существенное снижение котировок нефти в предыдущие дни вызвано новостями из США, что нефтехранилища этой страны будут переполнены в течение ближайшей недели (максимум - двух) на фоне падения спроса на нефтепродукты из-за пандемии и недостаточного сокращения нефтедобычи местными компаниями. Опасения инвесторов относительно возможности повторения подобной ситуации на европейском рынке, а также странах Азиатско-Тихоокеанского региона, оказывали давление и на котировки нефти Brent.

Падение нефти не будет продолжаться вечно

Вместе с тем, произошедшее снижение будет носить скорее временный характер, поскольку уже с 1 мая страны-участницы сделки ОПЕК++ должны начать сокращать добычу, что позволит существенно снизить избыток предложения сырья. В дополнение к этому главы многих государств, включая президента США Трампа, заявили о планах по снятию в ближайшее время части карантинных ограничений, что должно привести к увеличению спроса на нефтепродукты из-за роста потребления бензина и дизеля автовладельцами, считает аналитик.

В долгосрочной перспективе снятие мер карантина и успешное сокращение добычи нефти крупнейшими нефтедобывающими странами позволят сбалансировать рынок нефти во втором полугодии, возвращая цены на нефть к более высоким фундаментально обоснованным уровням, полагает Малин.

В Азии в среду динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), но "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 1,3-2,3%) и Америка (индекс S&P 500 растет на 2,1%).

Вышедшая в среду статистика Минэнерго США о запасах сырья оказала поддержку нефтяным котировкам: резервы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 15,02 млн баррелей при прогнозах роста на 14 млн баррелей, а запасы бензина увеличились всего на 1,017 млн баррелей, при прогнозах роста на 4,5 млн баррелей.

В итоге нефть делает попытки отскока от многолетних минимумов; цена Brent к 18:50 по Москве смогла на $1,3 превысить уровень суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $20,4 за баррель (+5,5% и -25,4% во вторник), июньская цена WTI - $14,24 за баррель (+23,1%).