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Путин заявил, что банки взяли на себя убытки, связанные с антикризисной помощью клиентам

Путин заявил, что банки взяли на себя убытки, связанные с антикризисной помощью клиентам
Президент России Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с руководителями крупнейших российских банков в четверг отметил, что кредитные организации РФ взяли на себя серьезную нагрузку, связанную с антикризисной помощью клиентам.

"Мы приняли целый ряд решений по поддержке российских семей, занятости и доходов граждан. По содействию индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, системообразующим компаниям. Сразу отмечу, что важную роль в реализации таких шагов принадлежит банковскому сообществу. Знаю, что кредитные организации уже взяли на себя серьезную дополнительную нагрузку, постоянно разговариваем на этот счет с коллегами из банковского сообщества", - сказал Путин.

Экономический кризис

При этом президент заявил, что неоходимо обеспечить устойчивость банковской системы и не допустить критического накопления плохих долгов на балансе банков, срывов и сбоев в работе банков. "Чтобы снизить риски и укрепить взаимное доверие участников экономической жизни, мы уже предусмотрели ряд инструментов, включая гарантии министерства финансов и ВЭБа по льготным кредитам и другим банковским продуктам", - отметил он в ходе совещания с руководителями крупнейших российских банков.

В совещании приняли участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина, руководитель Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков, председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, председатель совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен.

Путин попросил правительство, ЦБ и банковское сообщество подумать о том, что еще можно сделать для обеспечения надежности кредитных портфелей банков, при этом не повышая нагрузку на заемщиков.

"Банки быстрее статистики чувствуют пульс экономической жизни. Все процессы, происходящие в экономике, непосредственно отражаются на банковской системе. Поэтому прошу представителей банковского сообщества (поделиться) оценками текущей экономической ситуации и прогнозами на перспективу", - сказал президент.

Владимир Путин

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