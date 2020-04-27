Греф предупредил о снижении комиссионного дохода банков в 2020 году до 50%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Комиссионный доход российских банков в 2020 году может снизиться на 50%, считает глава Сбербанка Герман Греф. Он сказал это в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы видим большое падение транзакционной активности, в этом году мы увидим, что, скорее всего, банки недополучат примерно 50% своего комиссионного дохода. Это примерно в деньгах 150-200 млрд рублей", - сказал он.

Ранее председатель Банка Росии Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор ожидает снижения комиссионного дохода российских банков в 2020 году на 20%.

Греф также сообщил, что на доходы банковского бизнеса будет влиять то, что стоимость привлечения средств с начала года выросла на 0,3 процентного пункта (п.п.), что составляет 50 млрд рублей. По словам главы Сбербанка, увеличение стоимости привлечения на 1 п.п. снижает доходы банков на 150 млрд рублей.