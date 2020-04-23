"Аэрофлот" сократит зарплаты топ-менеджмента на 40%

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" на фоне падения рынка из-за коронавируса с 1 апреля сократил зарплаты топ-менеджмента на 40%, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

"Принято консолидированное решение о добровольном сокращении зарплат руководства компании на 40% с 1 апреля", - сообщил он.

Также, по его словам, компания "последовательно реализует программу сокращения затрат".

"Мы отказались от всех видов закупок, непосредственно не связанных с обеспечением производственной деятельности, оптимизацией затрат и безопасностью. Отменены, в том числе, все закупки автомобильного транспорта, мы отказались от всех медийных контрактов и рекламы в СМИ. Закупается только самое необходимое", - сказал Демин.