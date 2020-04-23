Руководители медиакомпании Fox отказались от зарплат до конца сентября

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Топ-менеджеры американской медиакомпании Fox Corp отказались от получения зарплат на ближайшие несколько месяцев в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса и ее последствиями.

В служебной записке, опубликованной в среду главным исполнительным директором Fox Лахланом Мердоком, отмечается, что он сам, его отец Руперт Мердок, возглавляющий совет директоров компании, а также еще ряд топ-менеджеров, не будут получать зарплаты до конца сентября.

"Хотя мы не знаем точно, когда сможем вернуться к нормальной жизни и возобновить операции в полном объеме, мы решили сделать ряд новых шагов для, чтобы мы оставались сильной компанией и были хорошо готовы к моменту, когда кризис пойдет на спад", - сказал Лахлан Мердок.

Fox Corp. владеет телеканалами Fox News, The Fox Broadcast Network, Fox Sports и еще более чем 20 региональными каналами, охватывая порядка 40% населения США.

Зарплаты порядка 700 представителей высшего руководства Fox будут урезаны на 50% до 30 сентября, в том числе, главы Fox News Сьюзан Скотт, руководителя Fox Entertainment Чарли Колье и гендиректора Fox Sports Эрика Шэнкса.

Мердок отметил, что сокращение расходов на выплаты руководству необходимо, чтобы "мы могли максимально защитить наших коллег, работающих полный день, и воспользоваться возможностью продолжать работать в момент, когда мы сильнее всего затронуты кризисом".