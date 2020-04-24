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Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в марте упал более чем на 34%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" снизила пассажиропоток в марте 2020 года на 34,3% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, до 3 млн человек, занятость кресел упала на 17,7 процентного пункта, до 62,6%, говорится в сообщении компании.

При этом авиакомпания "Аэрофлот" уменьшила перевозки на 41,4%, до 1,8 млн человек, а занятость кресел - на 21,4 п.п., до 57,4%.

"На операционные результаты первого квартала и марта 2020 года повлияла динамика спроса и значительные ограничения на полеты, связанные с распространением коронавирусной инфекции в мире. Наиболее сильно пострадали показатели на международных линиях в результате фактического закрытия международного сообщения. Остановка международных рейсов также повлияла на показатели внутренних линий вследствие выпадения трансфера из/в российские регионы со стыковкой в Москве", - отметили в "Аэрофлоте"

"Этот эффект был дополнен постепенным введением ограничений на передвижения (по стране - ИФ) и опасениями пассажиров совершать перелеты, что также повлияло на показатели внутренних перевозок. Группа "Аэрофлот" проводит оптимизацию емкостей против запланированного расписания, однако сильнейшее снижение спроса повлияло на показатели загрузки", - говорится в сообщении.

Накануне, 23 апреля, "Аэрофлот" сообщил, что в мае сократит программу внутренних рейсов из-за падения спроса в условиях введенных запретов на перелеты. Также стало известно, что перевозчик на фоне падения рынка из-за коронавируса с 1 апреля сократил зарплаты топ-менеджмента на 40%. Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

Хроника 27 января – 24 апреля 2020 годаЭкономический кризис
Аэрофлот коронавирус

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