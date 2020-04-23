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Набиуллина пообещала подключить больше банков к программам поддержки проблемных отраслей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - К государственным программам поддержки отраслей, пострадавших от коронавируса, нужно подключать больше банков, правительство и ЦБ над этим работают, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она сказала это на совещании президента с руководителями крупнейших банков.

Экономический кризис

"Конечно, к этим программам нужно подключать большее число банков. Мы понимаем, что удобнее начинать работу с крупных банков, они охватывают больше территорий, больше клиентов. Но здесь очень важно, чтобы были равные условия конкуренции в банковском секторе при участии в этих программах. Это увеличит охват клиентов банков, потому что и граждане, и бизнес обслуживаются не только в крупных банках, но их обслуживают и региональные, и небольшие банки", - сказала глава ЦБ.

Она отметила, что банки не относятся к первому кругу пострадавших отраслей и сравнила их с линией обороны экономики от шоков.

По ее словам, накопленный запас прочности банков по капиталу составляет около 5 трлн рублей.

"И тот ресурс, запас прочности, который накоплен в банковской системе, должен быть разумно использован для того, чтобы помочь экономике пройти период пандемии, сложную ситуацию на мировых рынках. Банки вошли в этот период в достаточно хорошей форме, с запасом капитала и ликвидности и они способны абсорбировать, принять на себя достаточно большой объем убытков, предоставлять кредитные каникулы и при этом продолжать кредитование", - сказала Набиуллина.

Сейчас в банковской системе профицит ликвидности около 2,5 трлн рублей, добавила она. "Плюс к этому, что называется, "на руках" у банков есть свободное обеспечение до почти 8 трлн рублей, под которое банки всегда могут получить деньги либо на рынке, либо у Центрального банка", - заключила глава ЦБ.

Эльвира Набиуллина Банк России коронавирус

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