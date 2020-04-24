ЦБ спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 4-6%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ ожидает падение ВВП РФ в 2020 году на 4-6% вместо роста на 1,5-2% по предыдущему февральскому прогнозу. Об этом говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он понизил ключевую ставку до 5,5% с 6%.

ЦБ прогнозирует падение ВВП РФ во II квартале с постепенным восстановлением экономической активности в дальнейшем.

После падения российской экономики в 2020 году ЦБ ожидает восстановительный рост ВВП РФ в 2021 году на 2,8-4,8% (предыдущий прогноз предполагал рост на 1,5-2,5%, но на фоне роста в 2020 году).

В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу).

В сообщении ЦБ отмечается, что распространение пандемии коронавируса в России и ограничительные меры, принятые для борьбы с ней, а также падение внешнего спроса и дальнейшее снижение цен на нефть и другие экспортные товары оказывают значительное негативное влияние на экономическую активность.

Центробанк констатирует, что опережающие индикаторы, в том числе опросы, свидетельствуют о существенном снижении деловой активности в сфере услуг и обрабатывающей промышленности, а также о сокращении объемов новых заказов на внешнем и внутреннем рынках. Ухудшились настроения и ожидания бизнеса.

"В этих условиях произойдет снижение ВВП в II квартале текущего года с постепенным восстановлением экономической активности по мере нормализации ситуации с распространением коронавируса и смягчения большинства ограничительных мер в России и в мире", - говорится в сообщении ЦБ.

"Параметры базового сценария прогноза Банка России существенно пересмотрены. ВВП снизится на 4-6% в 2020 году. В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 2,8-4,8% в 2021 году и 1,5-3,5% в 2022 году. В базовый прогноз Банка России заложена средняя цена нефти марки Urals в $27 за баррель в 2020 году и ее последующее повышение до $35 и $45 за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно", - отмечается в релизе.

"Динамика восстановления экономики будет в значительной мере зависеть от масштаба и эффективности мер, принимаемых правительством и Банком России для смягчения последствий пандемии коронавируса", - говорится также в сообщении.

Минэкономразвития пока не представляло свой уточненный трехлетний макропрогноз (ожидается, что он может быть подготовлен в начале мая).

Международный валютный фонд в середине апреля прогнозировал снижение российской экономики в 2020 году на 5,5%, мировая экономика, по его оценке, упадет в 2020 году на 3%.