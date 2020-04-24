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S&P спрогнозировало сокращение российского ВВП на 4,8% в 2020 году

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Агентство Standard & Poor's ухудшило прогноз для российской экономики и теперь по базовому сценарию ожидает сокращения ВВП на 4,8% в 2020 году против прежнего прогноза о снижении на 0,8%.

Экономический кризис

Новый прогноз учитывает последствия карантинных ограничений - падение внешнего и внутреннего спроса.

"Несмотря на то, что в настоящее время мы прогнозируем более сильное снижение ВВП в этом году, наши основные допущения для российского банковского сектора на 2020 год, озвученные месяц назад, остались в целом неизменными", - говорится в отчете аналитиков агентства.

Они считают, что российская экономика сможет справиться с последствиями текущей стрессовой ситуации, и темпы ее роста, вероятно, начнут восстанавливаться - до 4,5% в 2021 году - на фоне ожидаемого повышения цен на нефть и роста мировой экономики.

"Вместе с тем мы отмечаем усиление вероятности того, что допущения нашего базового прогноза могут ухудшиться. По крайней мере, связь между распространением пандемии COVID-19 и экономическими показателями по-прежнему не ясна, и последствия сложившейся ситуации могут быть хуже, чем мы предполагаем в настоящее время. Темпы восстановления экономического роста также будут зависеть от политических мер, направленных на ограничение действия факторов стресса и поддержку экономики и домохозяйств", - говорится в обзоре.

S&P осознает высокую степень неопределенности в отношении скорости распространения и срока достижения пиковых показателей пандемии. Агентство ориентируется на прогнозы правительств ряда стран, по которым пик пандемии придется на середину 2020 года, и базирует расчеты на этом допущении.

"Мы полагаем, что меры по сдерживанию распространения пандемии COVID-19 подтолкнули мировую экономику к рецессии. В данный момент ситуация находится в процессе развития, и мы пересматриваем наши оценки и допущения в соответствии с ее изменением", - говорится в отчете.

Аналитики агентства ожидают роста ВВП России в 2022 году на 3,3%.

Также они ожидают, что потребительские цены в этом году увеличатся на 4,1%, а затем подъем замедлится до 4% в следующие два года. Ставка ЦБ РФ на конец текущего, следующего и 2021 года будет составлять 5% годовых.

Курс нацвалюты прогнозируется на уровне 72 рубля/$1 на конец этого года, 70 рублей/$1 на конец 2021 года и 72 рубля/$1 на конец 2022 года.

Среднегодовая безработица составит 8,5% в 2020 году, 7% в следующем году и 6% в 2021 году, полагают эксперты.

МВФ ранее в апреле спрогнозировал падение российского ВВП на 5,5% в 2020 году. Агентство Fitch - падение на 3,3%. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что ожидает сокращение экономики на уровне ближе к 5%. Банк России 24 апреля сообщил, что ожидает падение ВВП РФ в 2020 году на 4-6%.

Standard & Poor's коронавирус Fitch Банк России Алексей Кудрин МВФ

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