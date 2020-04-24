Х5 сократила на 20% планы по открытию новых магазинов в 2020 году

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - X5 Retail Group из-за кризиса сократила на 20% количество магазинов, которые собиралась открыть в 2020 году. Об этом сообщила финдиректор сети Светлана Демяшкевич.

Количество магазинов, которые компания обновит в 2020 году, будет на 40% меньше первоначальных планов, добавила она.

Ранее Х5 планировала открыть в текущем году около 2000 новых магазинов "у дома" "Пятерочка" и супермаркетов "Перекресток", а также обновить около 1300 "Пятерочек" и 30 "Перекрестков", напомнила Демяшкевич. Теперь в связи с коррекцией планов сеть откроет около 1600 новых магазинов, gross, без учета закрытий.

О планах Х5 скорректировать прогноз по открытию новых магазинов в 2020 году говорил в начале апреля гендиректор группы Игорь Шехтерман. "Безусловно, карантин, который продлен до конца апреля, ограничит наши возможности, в том числе и открывать новые магазины. Это тоже найдет отражение в наших откорректированных планах", - заявил он. Тогда же он заявил, что компания приостановила обновление сети "Пятерочка" за пределами Москвы и Петербурга.

Х5 - крупнейший в России ритейлер. В I квартале выручка компании выросла на 15,6%, до 468,994 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 12,1%, до 8,175 млрд рублей.

На конец марта группа объединяла 16658 магазинов, включая 15739 магазинов "у дома" "Пятерочка", 846 супермаркетов "Перекресток" и 73 гипермаркета "Карусель".

В I квартале ритейлер открыл 361 новый магазин (net, с учетом закрытий) по сравнению с 348 годом ранее.

В прошлом году Х5 открыла 1 866 магазинов (net) против 2310 в 2018 году. Замедление экспансии предусмотрено стратегией "сбалансированного роста" ритейлера.

Стратегия Х5 также предусматривает, что вклад новых магазинов в рост выручки ритейлера будет снижаться, а вклад сопоставимых магазинов (LfL) и нового бизнеса - увеличиваться.

В прошлом году Х5 также начала обновление сети "Пятерочка". Первая волна обновления магазинов "у дома", запущенная в 2013 году и завершившаяся в конце 2017 года, способствовала ускорению роста продаж сети и всей Х5, которая в результате вернула себе лидерство в российском ритейле, обогнав "Магнит". Новый концепт "Пятерочки" также предусматривает больший фокус на категориях fresh и готовой еды. В этом году ритейлер объявил о второй волне реконструкции супермаркетов "Перекресток".